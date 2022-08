Ce mare a crescut băiatul lui Ştefan Bănică Jr. şi al Laviniei Pîrva. Imagine emoţionantă cu Alexandru

Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pîrva au o relație extrem de frumoasă, bazată pe respect și încredere, iar rodul iubirii lor este Alexandru. Recent, superba mămică a postat o fotografie cu băiețelul, prin care demonstrează ce mare s-a făcut. Fanii vedetei au asaltat-o cu foarte multe aprecieri, mai ales că momentul a fost surprins la mare.

Lavinia Pîrva este un părinte tare mândru de copilul său. Alexandru este deja băiat „mare”, așa că partenera lui Ștefan Bănică Jr. a vrut să arate tuturor internauților cât de mult a crescut acesta. Aflați pe plajă, bruneta poartă un tricou cu mâneci lungi, șapcă și ochelari, în timp ce Alex stă cu spatele la fotograf, dorind parcă să-și ia mama în brațe (Vezi foto în galerie). Tandrețea celor doi a fost rapid apreciată de urmăritorii din mediul online.

Familia Bănică – Pîrva o ține doar într-o veselie, după ce, în luna mai, și-a sărbătorit copilulul. Alexandru a împlinit vârsta de trei ani, ocazie cu care părinții i-au organizat o petrecere pe cinste. La acea vreme, partenera de viață a juratului de la X Factor a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Deși vedetele TV își țin viața privată departe de lumina refectoarelor, din când în când postează imagini cu cel mic, cum a fost aniversarea lui Alexandru din luna mai sau vacanța la mare de acum.

„13 Mai, ziua in care Dumnezeu ne-a oferit cel mai frumos dar posibil. Bucuria de a fi parintii lui Alexandru ! La multi ani, puiutul nostru drag, astazi implinesti 3 ani si iti dorim sa fii sanatos, intelept si ocrotit in tot ce vei alege sa faci in viata ! Te iubim enorm si iti multumim ca ne-ai ales pe noi sa-ti fim parinti!”, a subliniat Lavinia Pîrva.