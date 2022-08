Ce spune Nicoleta Nucă despre relaţia cu Ștefan Bănică Jr. după X Factor. De ce nu mai ţin cei doi legătura. Interviu EXCLUSIV

În urmă cu mai bine de șapte ani, Nicoleta Nuca, o artistă de peste Prut, îl impresiona prin vocea sa la „X Factor” chiar și pe Ștefan Bănică Jr., cel care a invitat-o să cânte în spectacolele sale. Minunea a durat, însă, doar doi ani, iar de ceva timp, cei doi nu mai relaționează sub nicio formă, potrivit mărturisirilor făcute de aceasta pentru Playtech.ro.

Dezvăluiri prețioase despre Nicoleta Nucă

Artista a rămas în România și și-a văzut în continuare de cariera sa. Are în agenda ei suficient de multe spectacole în țară și se pregătește de lansarea unei noi piese, iar pe plan personal, Nicoleta urmează să se căsătorească. Nu-și dorește încă un copil, iar atunci când va avea unul, intenționează să se stabilească în Australia.

– Bună, Nicoleta… Ce mai faci, ce proiecte mai ai?

Am în pregătire o piesă nouă, iar în curând vom filma și clipul, apoi ne pregătim de lansare. Am concerte prin țară, nu știu exact locațiile. Facem muzică atât cât se poate. La Chișinău am mai avut concerte, dar mai rar, după ce abia s-au scos restricțiile, e mai complicat.

– Ce a însemnat „X Factor” pentru tine?

Au trecut ceva ani de atunci. A fost o experiență nouă în acel moment. M-am descoperit pe mine, a fost, în primul rând, o rampă de lansare. Locuiam în Italia atunci când am fost contactată și am zis hai să încerc, vorba aia, „încercarea moarte n-are”. Și uite, chiar a fost o încercare foarte bună.

– Mai ții legătura cu Ștefan Bănică sau cu alți foști colegi?

Nu, chiar nu. A și trecut mult de atunci, cred că sunt șapte, opt ani. Sper că toți sunt bine și fiecare ne vedem cu siguranță de cariera noastră. Nu am mai reacționat prea mult cu Ștefan Bănică. Am cântat doar doi ani după X Factor, în concertul lui. Doar cam atât.

Intenționează să se mute în Australia

– Aveai în plan să te muți în România?

Nu exista în plan venirea în România, dar am luat-o ca pe o încercare pe care mi-o punea în față destinul, Dumnezeu. Cred că acesta era drumul pe care trebuia să-l parcurg.

– Ți-ai dori să te întorci în Italia? În ce țară ai vrea să trăiești?

Nu în Italia. Bali rămâne în continuare un vis al meu, dar m-aș muta în Australia. E aproape și de Bali, dar, totodată, oferă și posibilități de viață foarte bune. Așa că, cea mai bună opțiune, la un moment dat, ar fi să mă mut acolo. Nu este deja un plan bătut în cuie, ci unul de viitor. Atunci când voi simți că este momentul potrivit, poate când hotărâm că ne dorim copii și vrem să le oferim un viitor mai bun, o vom face.

– Îți dorești un copil?

Nu, deloc.

– Ați stabilit data căsătoriei?

Nu am stabilit încă nimic, gen locație, dar se va întâmpla la un moment dat, când vom reuși să ne organizăm foarte bine timpul.

– Îți place actoria?

Mi-aș dori să merg și pe zona de actorie, să joc în filme. Nu exclud această variantă, dar la momentul potrivit toate se vor întâmpla.

Motivul pentru care ar participa la „America Express”, dar nu și la Survivor

– Te vezi participând la un show gen „America Express” sau „Survivor”?

La America Express da, pentru că aș avea mai multă siguranță și încredere fiind cu partenerul meu, că ambii vom lupta în aceeași direcție. La Survivor nu mă văd. E riscul foarte mare de accidentări. Am ajuns până la vârsta asta, 28 de ani, întreagă și nevătămată, fără nicio luxație la activ și aș vrea să rămân în continuare așa.

– Ești adepta schimbărilor continue de look…

Îmi place foare mult să-mi fac schimbări de look, cumva exprimă personalitatea mea. Sunt o femeie versatilă, cel puțin asta cred eu despre mine și-mi place să experimentez. Știu că fiecare an care trece vine cu noi experiențe de viață și automat mă schimbă și pe mine în vreun fel, încerc să o exprim pe Nicoleta cea din momentul respectiv.

Fără operații estetice în viitorul apropiat

– Mai ai în plan vreo operație estetică?

Momentan nu. Poate, la un moment dat, cu vârsta, da, dar acum mă simt bine așa cum sunt.

– În vacanță ai apucat să mergi?

Am fost plecați în Italia, la începutul verii. Urmează să mai mergem câte puțin pe la mare, în funcție de cum reușim să ne oganizăm cu timpul. Tinem să fim spontani, dacă prindem puțin timp liber, să mai dăm o fugă pe litoral sau la munte.