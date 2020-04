Ce i-a recunoscut Dan Negru lui Selly. Liderul 5GANG i-a smuls cea mai frumoasă mărturie

Dan Negru este una din vedetele Antenei 1 cu cea mai mare priză la public. Sunt ani buni de când îl tot vedem la tv în diferite producții ale Antenei 1.

De aproape 3o de ani telespectatorii l-au putut urmării pe Dan Negru în diferitele show-uri produse de post. Vedeta Dan Negru și-a propus să reușească să cucerească publicul român cu fiecare apariție așa. Începuturile lui Dan Negru au fost în radio, apoi a făcut pasul cel mare și a intrat în lumina reflectoarelor. De curând a vorbit despre cariera sa, la invitația lui Selly, în emisiunea pe care celebrul vlogger o face pe youtube. Așa cum îl vedem pe sticlă, așa a fost și în intervenția avută în cadrul emisiunii lui Selly.

Selly l-a întrebat cum a fost începutul carierei sale în lumea mass-media și de ce a decis să treacă pragul spre televiziune, iar moderatorul i-a spus că din zgârcenie s-a apucat de radio și datorită unei colecții impresionante de discuri.

„M-am apucat de televiziune în 1992, cam pe acolo pe undeva. Am făcut radio prima dată. Am început să fac radio din cauza zgârceniei mele. Am o colecție zdravăna de discuri pe vinil și când a început să emită Radio Timișoara în 1990 am ajuns cu jutorul unor prieteni în studio și m-au rugat să duc discuri sa în muzică. Le-am dus, dar de zgârcit ce sunt ca să nu mi le zgârie, am zis „Bă, vin, dar stau și eu cu voi aici ca voi îmi zgâriați discurile și astea costă.

” Și am stat acolo și la un moment dau au zis „Dacă tot ești pe aici și vrei cu muzică, nu te bagi să spui și tu câteva cuvinte?” Și așa am ajuns la microfon. Am început să vorbesc de trupele care erau la modă atunci.”, i-a povestit Dan Negru lui Selly.