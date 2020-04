Din ce a ajuns să facă bani Dan Negru, după ce a fost pus pe tușă la Antena 1. Are venituri uriașe

Dan Negru a trebuit să se reinventeze și să găsească o opțiune pentru aceste vremuri, după ce emisiunea i-a fost pusă pe tușă. Ce face acum prezentatorul de la Antena 1 și cum reușește să câștige sume uriașe?

Dan Negru a fost și el nevoit să-și schimbe planurile, dat fiind criza sanitară pe care o traversăm, astfel că deși Next Star a avut un real succes în premieră, a trebuit să renunțe la ea. Acesta se poate numi acum un șomer de lux, pentru că deși unii din cei care resimt cei mai tare vremurile acestea sunt artiștii și cei din televiziune, el nu se mulțumește cu orice.

Dan a fost chibzuit de-a lungul timpului, așa că mare parte din câștigurile pe care le-a avut le-a investit într-un imperiu imobliar. Acum, când emisiunile sunt suspendate din cauza pandemiei, poate trăi liniștit din banii chiriilor blocurilor din București pe care le deține. Cunoscutul prezentator de televiziune a vorbit desore impactul pe care l-a avut criza sanitată asupra sa, dar și asupra televiziunilor.

„Probabil voi fi una dintre victimele crizei care va urma, pentru că programele mele au fost mereu produse de lux care costă, au decoruri uriaşe. Dar dacă tot m-am ales de mulţi ani cu porecla “Regele audienţelor” e bine de ştiut că o casă regală nu e deloc ieftină, nici măcar în televiziune. Am aceste blocuri, am încercat să nu depind financiar de televiziune ştiind că, dacă mă va prinde o criză, cum e cea care va urma, şi singura mea sursă de venit ar fi televiziunea, atunci aş fi nevoit să fac compromisuri şi să apar în producţii tv în care nu cred. Am liniştea asta şi dacă televiziunile nu vor mai putea să ţină pasul cu standardele şi cu show-urile mele, prefer să aştept revigorarea, decât să accept orice ofertă”

Dan Negru (Sursa: click.ro)