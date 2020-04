Ce difuzează Antena 1, joi, în loc de Next Star. Emisiunea lui Dan Negru, înlocuită în grilă

Grila s-a schimbat extrem de tare din cauza crizei sanitare pe care o traversăm. Ce difuzează Antena 1, joi, în loc de Next Star? Este o bucurie pentru micuți chiar și așa.

Ce difuzează Antena 1 în loc de Next Star?

Din păcate, filmările pentru cele mai urmărite și așteptate emisiuni au fost suspendate, după ce s-a decretat starea de urgență din cauza epidemiei de coronavirus. În contextul pandemiei de COVID-19, echipa de managemant a Antena Group a hotărât să amâne viitoarele filmări ale show-ului Next Star pentru a respecta normele legale și pentru a se asigura că business-ul va continua, a anunțat Antena, în cadrul unui comunicat de presă. Pentru a nu pune în pericol sănătatea echipelor de conținut, a juriului și a participanților și invitaților, filmările pentru Next Star, Chefi la Cuțite, Sacrificiul și Take me out au fost suspendate până la noi modificări. Din nefericire, emisiunea de talente pentru copii avusese un adevărat succes în ediția premieră, așa că sigur că o a doua emisiune difuzată ar fi făcut furori. Pentru ca micuții să se bucure totuși de ceva care să le ofere o atmosferă pozitivă, s-a ales transmiterea unor desene animate în ziua de joi, la Antena 1.

„Colegii care merg pe teren și cei care continuă să vină la birou au o expunere mai mare. Le mulțumesc pentru că aleg să își facă meseria cu pasiune și discernământ și pentru că respectă recomandările transmise de autorități. Este o perioadă în care am suspendat câteva producții și ne concentrăm pe informațiile de actualitate, de care are publicul atâta nevoie în contextul actual, și pe alternative de divertisment” a declarat Mihai Ioniță, CEO Antena Group.

