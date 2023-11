Ce a pățit Saveta Bogdan la o nuntă. Cântăreața a fost șocată: ‘M-a pipăit’

Saveta Bogdan a trecut prin momente dificile chiar în timpul unui spectacol! Cântăreața de muzică populară a fost lăsată mască de gestul pe care l-a făcut unul dintre fanii acesteia.

Saveta Bogdan este una dintre cele mai iubite artiste din România, și asta nu doar pentru talentul pe care îl are, dar și pentru carisma de care a dat dovadă de fiecare dată pe scenă.

Cunoscută ca fiind o fire amuzantă, cântăreața nu s-a dat în lături de la diverse provocări niciodată, astfel că, s-a prezentat în fața publicului în diverse ipostaze, de nenumărate ori.

Deși toată lumea o cunoaște și o respectă, Saveta Bogdan a avut parte de o întâmplare ciudată la unul dintre evenimentele la care a luat parte.

Mai exact, cântăreața a fost pipăită pe fund! Ba mai mult, respectivul i-ar fi băgat mâna pe sub fustă Savetei Bogdan, iar interpreta a precizat că nu a făcut scandal din respect pentru soția care era prezentă la eveniment.

„A venit un domn, m-a văzut, bine… eram și eu puțin mai așa…(tânăra), a venit, mi-a băgat mâna (sub fustă), și m-a pipăit pe fund. I-am spus: Aloo! Ce faci? Și i-am dat peste mână. Mi-a spus: Am vrut și eu să văd cum este o artistă. Am avut o reacție pașnică, ce era să fac? Eu cântam printre mese, ce era să mă opresc din cântare. Nu l-am obrăznicit la microfon, era cu soția. I-am spus: domne nu mă pipăii că mai am doi acasă”,, a declarat Saveta Bogdan pentru Spynews.ro