Împăcare surpriză în showbizul românesc. Cântăreața celebră care este din nou cu iubitul avocat

O cântăreață de la noi și-a surprins fanii cu o veste deosebită! Aceasta a mai dat o șansă iubirii și acum este din nou alături de bărbatul care o face fericită. Majoritatea fanilor săi își doreau ca cei doi să se împace și să nu mai asculte de gurile rele. Interpreta de muzică populară este acum chiar mai fericită decât în trecut. Iată despre cine este vorba și ce detalii se cunosc despre relația sa!

Saveta Bogdan a mai dat o șansă iubirii! Celebra interpretă de muzică populară a recunoscut că s-a împăcat cu iubitul avocat. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr. Artista a decis să fie transparentă cu publicul ei și să nu mai lase loc de interpretări, așa că a oferit câteva detalii despre relația sa amoroasă.

Saveta Bogdan este una din cele mai îndrăgite artiste de muzică populară din România. Aceasta reușește să pună zâmbetul pe buze tuturor atunci când urcă pe scenă. Deschisă și extrem de asumată, solista a vorbit acum și despre viața privată.

Cea din urmă a explicat că iubirea dintre ea și amorez este una destul de frumoasă și a dat de înțeles că nu este o femeie geloasă. De asemenea, ea este conștientă că bărbatul trebuie să plece des la Tribunal în interes de serviciu, așa cum pleacă ea la diverse evenimente și concerte.

„Nu mă vait niciodată de cineva apropiat lângă mine, că îl am tot timpul. El pleacă (n.r. avocatul) vine, pleacă, vine. Are procese și eu am spectacole. Vine la mine, îi fac un ceai de tei, îl calmează. Nu e acasă, are proces astăzi, e la Tribunalul mare. Toată lumea caută acum, dacă o să fie frig la iarnă, un suflet cald’, a mărturisit Saveta Bogdan, pentru Antena Stars.