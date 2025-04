Angela Rusu, schimbată total. Cum a apărut cântăreaţa de muzică populară de Paşte

Angela Rusu continuă să atragă atenția publicului nu doar prin vocea sa remarcabilă, ci și prin felul în care arată. De Paște, artista de muzică populară și-a surprins fanii cu o apariție spectaculoasă pe rețelele sociale, afișând o imagine vizibil schimbată, care a stârnit numeroase reacții și întrebări.

Chiar în ziua de Paște, Angela Rusu a publicat pe Instagram o fotografie în care le transmitea fanilor că se pregătește să meargă la o cântare. Însă ceea ce a atras atenția nu a fost doar mesajul, ci și aspectul fizic al cântăreței, care părea complet schimbată.

Trăsăturile feței păreau vizibil întinerite, iar unii dintre urmăritori au sugerat că artista ar fi apelat, din nou, la medicul estetician pentru câteva intervenții de retușare. De altfel, Angela Rusu nu a ascuns niciodată faptul că își dorește să arate bine și să se simtă încrezătoare în fața publicului său.

În urmă cu ceva timp, cântăreața a decis să ia măsuri serioase în ceea ce privește greutatea sa. După mai multe diete eșuate, Angela Rusu a optat pentru o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului, realizată la un spital renumit din Istanbul. Artista a explicat că a recurs la această soluție deoarece simțea nevoia să arate bine pentru scenă, dar mai ales pentru ea însăși.

Operația a decurs fără probleme, iar îndrăgita cântăreață de muzică populară le-a promis fanilor că îi va ține la curent cu evoluția stării sale. Rezultatele sunt vizibile, iar artista se declară mulțumită de transformarea ei.

Vezi și Gheorghe Turda intervine în scandalul dintre Angela Rusu și Elena Merișoreanu: „Măruță e de vină, eu i-am dat cu flit” EXCLUSIV!

Pe lângă provocările legate de greutate, Angela Rusu a trecut în 2024 și printr-un moment dificil din punct de vedere medical. În luna august, artista a fost supusă unei intervenții chirurgicale complexe, în urma căreia i-a fost extirpată o tumoare benignă la rinichiul drept. Operația a durat patru ore și a fost realizată cu succes de o echipă de medici din Cluj.

”Am fost operată, am avut o intervenție chirurgicală. Am avut o tumoare la rinichiul drept. Mi-au extirpat tumoarea. Era benignă. Deci nu a fost vorba de cancer sau să fac chimioterapie, nimic.

Am făcut o postare, pentru că am avut o operație destul de mare, a fost o operație de patru ore. Am fost la o clinică privată din Cluj. M-a operat profesorul urolog dr. Crișan”, spunea vedeta.