Cine îi va moșteni averea Savetei Bogdan. Artrista a făcut deja actele: ‘Acum sunt chiriașă’

Saveta Bogdan și-a făcut deja testamentul. Celebra artistă s-a hotărât cine o să se bucure de averea ei. ,,Nu se aștepta. Am pus clauze”, a subliniat interpreta de muzică populară. Vedeta în vârstă de 76 de ani a dorit să se ocupe deja de acest detaliu. Cea din urmă a povestit recent care sunt condițiile puse pentru persoana care va intra în posesia bunurilor adunate de ea o viață întreagă. Nimeni nu s-a gândit la asta.

Saveta Bogdan a decis să se ocupe de un detaliu dureros. Acesta s-a gândit deja la ziua în care o să moară și a decis cine o să îi moștenească bunurile adunate pe tot parcursul vieții. Celebra interpretă de muzică populară a lăsat pe toată lumea fără cuvinte atunci când a mărturisit că persoana în cauză trebuie să respecte anumite reguli.

Solista îi va lăsa totul fiicei sale care locuiește în Statele Unite ale Americii. Artista abia s-a întors din SUA, dar mărturisește că nu mai dorește să se mute acolo, așa cum susținea în urmă cu ceva timp. Saveta Bogdan a avut timp de gândire și și-a făcut deja testamentul.

„Fata mea a venit din America, pentru o săptămână, cam zece zile. Eu, de fapt, am chemat-o anul trecut, de când am fost la ea, că anul trecut am stat la ea trei luni și am rugat-o să vină în țară, ca să pot să îi fac actele pe casă și pe ce am eu, mă rog, ce am avut la bancă, ce am.. să îi fac și eu si am făcut actele, am făcut-o proprietar, acum eu sunt coproprietar, sunt chiriașă acum la ea și am vrut eu să fie.”, a declarat Saveta Bogdan pentru spynews.ro.