Saveta Bogdan rupe tăcerea după ce s-a zvonit că are amant. Triunghi amoros sau relație cu năbădăi?!

Saveta Bogdan are o carieră impresionantă cu care se mândrește și o relație fabuloasă de dragoste. Celebra interpretă de muzică populară a fost transparentă și a discutat cu fanii despre triunghiul amoros despre care au vorbit gurile rele. Solista a oferit detalii și despre povestea de iubire pe care o are cu avocatul tinerel. Mai sunt sau nu împreună? Iată declarațiile picante ale cântăreței!

Saveta Bogdan este una din cele mai iubite cântărețe de muzică populară. Aceasta este de ani buni în atenția fanilor, iar cei mai mulți români o apreciază pentru transparența sa. Cea din urmă a oferit acum detalii despre povestea sa de iubire, după ce s-a zvonit că face parte dintr-un triunghi amoros.

S-a speculat că cei doi au trecut printr-un lung șir de despărțiri și împăcări, dar artista a venit să dea cărțile pe față și să spună tuturor adevărul.

Interpreta de muzică populară a subliniat că povestea cu ambasadorul nu este adevărată și că nimic nu s-a întâmplat între cei doi. De asemenea, vedeta a mărturisit că în relația sa lucrurile stau foarte bine, deși se vede mai rar cu partenerul de viață din cauza profesiei lui.

,,Nu m-am despărțit de avocat. Suntem foarte bine. S-a spus că mi-am găsit un ambasador. Nu e adevărat. Dacă vine unul și mă pupă pe obraz înseamnă că gata sunt amanta lui?

Eu cu ambasadorul am glumit, nu am avut nimic. Iubitul meu mai pleacă în delegații, că are treburile lui. Așa trebuie să ne vedem, mai răruț și mai drăguț. Totul e bine între noi. Nu am avut nicio cumpănă în relația noastră.”, a declarat Saveta Bogdan, în exclusivitate, pentru wowbiz.ro.