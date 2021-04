Ce a pățit Răzvan Botezatu la volan. Cum a ajuns să dea vina pe Raluca de la Survivor România 2021, de fapt

Răzvan Botezatu a împlinit recent 31 de ani, însă ce se voia o zi superbă, s-a transformat într-una în care lucrurile au mers doar pe dos.

Fostul prezentator de la Antena Stars a avut necazuri serioase, iar totul s-a întâmplat din cauza Faimoasei Raluca Dumitru.

Răzvan Botezatu se grăbea să se întoarcă în București, ca să se uite la Survivor România, fiind cel mai mare susținător al fostei sale colege Raluca Dumitru.

În drum spre casă, el a avut parte de o experiență înfricoșătoare. În timp ce mergea, mașina lui a început să scoată fum de la motor.

”Mă grăbeam, nu zic nu, mergeam spre București și atunci am pățit-o… Mașina început să tușească, am tras repede pe banda de urgență și am văzut că încee să scoată fum din motor. M-am speriat mai tare ca niciodată, mi-era frică că va lua foc”, a povestit Răzvan pentru wowbiz.ro.