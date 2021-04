Ce va face Răzvan Botezatu pentru Raluca Dumitru, noua concurentă de la Survivor. Anunțul oficial

Răzvan Botezatu e unul din cei mai aprigi fani ai Ralucăi Dumitru, abia intrată în competiția Survivor România. Ce va face fostul prezentator pentru fosta sa colegă de platou? Iată cum a decis să-i fie alături burnetei în cea mai complexă experiență televizată din viața sa!

Raluca Dumitru este noua concurentă de la Survivor România. Aceasta este susținută în special de fostul coleg de platou, dar și unul din cei mai buni prieteni. Răzvan Botezatu are emoții mari pentru ea, dar toate pozitive, pentru că se gândește că bruneta va da tot ce are mai bun în show-ul sportiv.

Din păcate, deja au ieșit în evidență câțiva internauți care au fost de părere că aceasta nu va rezista mult în competiția din Republicană, deși majoritatea i-au urat toate cele bune, concentrare maximă pe traseu și putere psihică și fizică pentru toate experiențele ce vor urma.

Bunul ei confident a anunțat pe rețelele de socializare că vedeta se va alătura provocării imense de la Kanal D. „Raluca Dumitru este noua concurentă la Survivor România 2021. Te iubim și te susținem! Să vii cu trofeul”, a scris fostul prezentator.

„Dragii mei am un anunț foarte important pentru voi: din acest moment eu am preluat Instagramul Ralucăi Dumitru, pentru că aceasta se află în acest moment în Republica Dominicană. Va participa la Survivor România și o puteți vedea de mâine seară. Mâine seară veți afla din ce echipă face parte Raluca Dumitru. Să-i ținem pumnii și s-o votăm weekend de weekend! Ralu, te susținem, te iubim”

Răzvan Botezatu