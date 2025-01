Cine este Ioana, românca din Sibiu care și-a luat copiii și a fugit din calea incendiilor din Los Angeles: ”Am lăsat tot în urmă ca să putem respira aer curat!”

Incendiile devastatoare care au cuprins sudul Californiei în ultimele săptămâni au lăsat în urmă peisaje apocaliptice și mii de oameni disperați să-și salveze viețile și bunurile. Printre cei care au simțit impactul direct al acestei tragedii se numără și Ioana Inman, o sibiancă stabilită de 23 de ani în Statele Unite. La doar 35 de ani, Ioana a luat decizia dificilă de a-și părăsi temporar casa din Irvine, California, pentru a-și proteja familia de aerul poluat și pericolul iminent al incendiilor.

Ioana a plecat din România acum mai bine de două decenii, stabilindu-se în Irvine, un oraș cu 230.000 de locuitori situat la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Los Angeles.

Acolo, și-a construit o viață stabilă, fiind proprietara unui restaurant cu specific mediteranean, Lebanese Cuisine. „Am o afacere care nu necesită neapărat prezența fizică”, explică Ioana, ceea ce i-a oferit flexibilitatea de a se muta temporar într-o altă locație pentru siguranța familiei sale.

Când incendiile au început să se apropie tot mai mult de Orange County, regiunea în care locuiește, românca și-a făcut rapid planurile de evacuare.

Prioritatea principală a Ioanei Inman a fost siguranța copiilor săi și sănătatea lor. Decizia de a pleca a fost una dificilă, dar necesară în contextul poluării extreme și a pericolului iminent.

„Noi suntem mai norocoși, să spun așa. Avem o casă și în statul Arizona, unde am decis să stăm o perioadă. Mi-am luat copilașii, am o fetiță de 6 ani, Nadine, și un băiețel de 11 luni, Nathan, am lăsat tot în urmă, ca să putem respira aer curat, până trece haosul.”, a povestit sibianca, aflată pe drum spre noua locație.