Decizia luată de Răzvan Botezatu după reacțiile adverse de la vaccin. Ce va face acum

Răzvan Botezatu s-a vaccinat anti-COVID-19 și a avut câteva reacții adverse greu de suportat. El a primit serul AstraZeneca din lotul la care s-au constata probleme, motiv pentru care a avut o reacție alergică severă.

I-au apărut bube, a avut dureri de cap, febră, greață, frisoane și somnolență. Răzvan Botezatu a declarat că deși se simte foarte rău, știe că vaccinarea este singura soluție prin care poate fi protejat și își poate relua viața de dinainte de pandemie.

În ciuda faptului că a avut reacții adverse atât de severe, Răzvan Botezatu a decis să își facă și rapelul și vrea să facă o schimbare importantă în viața lui.

El a declarat că își dorește să se mute din București în locul în care s-a născut, Agigea.

”Chiar dacă am avut asemenea probleme cu vaccinul, am decis, după ce am urmărit ce se întâmplă la nivel mondial, să fac și rapelul, sunt convins că va fi mai bine, că nu voi mai avea atât de multe reacții adverse și atât de severe.

O fac și pentru mine, dar o fac și pentru cei din jur, trebuie să ne protejăm contra coronavirusului prin orice mijloace posibile. Mi-e frică, nu zic nu, dar totuși asta e cea mai bună variantă”, a spus Răzvan Botezatu, pentru wowbiz.ro.