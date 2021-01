Ce a observat Ella de la Puterea Dragostei la Jador. Dezvăluiri după Survivor România 2021

Ella de la Puterea Dragostei a făcut o dezvăluire neașteptată cu privire la comportamentul lui Jador în competiția Survivor România. Bruneta a observat un aspect familiar în atitudinea cântărețului, mai cu seamă pentru că cei doi au format în trecut un cuplu, pe când se aflau în casa Puterea Dragostei. Află ce a observat Ella la Jador.

Emisiunea de la Kanal D a reușit să unească destinul mai multor cupluri, printre care și pe cel al lui Jador și al Ellei. Cei doi au format o pereche extrem de urmărită o lungă perioadă de timp. Totuși, relația lor a fost una tumultoasă, marcată de sentimente puternice, declarații de dragoste dar și gelozii și scandal. După mai multe episoade în care Ella și Jador s-au certat și împăcat frecvent, cuplul și-a spus adio. Frumoasa brunetă a suferit însă extrem de mult și abia acum a reușit să depășească momentul. Ella s-a afișat recent cu noul său iubit, alături de care s-a filmat, clip pe care l-a postat pe unul dintre conturile sale de socializare.

Chiar e ok, nu mă aşteptam nici eu. E un tip tare mişto. Sunt liberă şi pot să fac ce vreau, să mă văd cu cine vreau. E un băiat cu care am şi colaborat. E un băiat ce pare din altă epocă, are altă educaţie. Ne simţim tare bine împreună, a mărturisit Ella de la Puterea Dragostei cu puțin timp în urmă.