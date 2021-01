Intrare surpriză în casa ”Puterea Dragostei”! O fostă vedetă a televiziunii Kanal D, care a participat la ”Exatlon”, a devenit concurent. Iată cine a decis să ia parte la acest show matrimonial, cu speranța că își va găsi jumătatea și că va intra, astfel, într-o nouă etapă a vieții sale.

Noul concurent de la emisiunea ”Puterea Dragostei” este nimeni altul decât Alex Stoica. Tânărul a fost ”războinic” în cel de-al treilea sezon al show-ului ”Exatlon”. Fetele au fost impresionate de felul în care arată noul Făt-Frumos care a sosit în casa iubirii. De altfel, pentru un asemenea aspect, el a muncit încă din copilărie, de la vârsta de 11 ani.

”Am făcut 8 ani de atletism. După ce am terminat liceul am făcut un an de box și ulterior mi-am dat seama că era foarte târziu să fac box și mi-am dorit să mai fac un sport, ca să pot să ajung la Jocurile Olimpice. Și am făcut caiac al treilea sport, pe care l-am practicat câțiva ani, până în 2016. Apoi m-am lăsat pentru că au fost niște probleme la nivel de federație. De atunci am fost personal trainer și am încercat și partea de fitnnes, câștigând câteva premii la concursuri, la clubul unde activăm în Galați.”, a spus Alex Stoica.