Ella de la Puterea Dragostei iubește din nou? Cine este noul bărbat din viața brunetei

Ella, fosta concurentă de la emisiunea ”Puterea Dragostei” are o nouă relație? Ea spune că a lăsat trecutul în urmă și acum se vede cu cineva. Cine este bărbatul misterios din viata frumoasei brunete.

Într-un vlog al prietenului ei, Robert Ionescu, Ella a mărturisit că se vede cu un bărbat despre care vorbește numai de bine. În plus, Ella a dezvăluit că tânărul este un tip foarte ”mișto”, un băiat foarte educat cu care a și colaborat la un moment dat. Însă, ea nu a vrut să dezvăluie despre cine este vorba.

”Chiar e ok, nu mă așteptam nici eu. E un tip tare mișto. Sunt liberă și pot să fac ce vreau, să mă văd cu cine vreau. E un băiat cu care am și colaborat. E un băiat ce pare din altă epocă, are altă educație. Ne simțim tare bine împreună”, a dezvăluit Ella în vlogul lui Robert Ionescu, potrivit WOWbiz.ro.