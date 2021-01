Survivor România 2021. Jador a pus ochii pe o concurentă. Cine l-a dat de gol: ”Ea e genul lui”

Carismaticul cântăreț reușește să cucerească femeile oriunde merge. Aflat în competiția Survivor România 2021, Jador a pus ochii pe o concurentă, alături de care apropiații săi cred că ar face pereche bună. Se pare că artistul este mai pregătit ca oricând să o dea uitării pe care care a reprezentat prima sa iubire. Cine este femeia alături de care Jador ar putea să înceapă o relație.

Jador a devenit cunoscut în urma unei emisiuni TV în care își căuta jumătatea. Astfel, prima iubire a cântărețului a fost Georgiana, cea căreia i-a purtat sentimente puternice și pe care a descoperit-o în casa de la Puterea Dragostei. Din păcate, greșelile de pe parcursul relației au dus la destrămarea cuplului. Jador a recunoscut că a greșit în fața tinerei, însă acest lucru nu a putut să schimbe lucrurile dintre ei. Pentru că a suferit mult în urma acestei relații, artistul s-a hotărât să participe la Survivor România 2021 pentru a putea să o uite pe Georgiana.

Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea, declara Jador în urmă cu mai mult timp.