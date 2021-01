Concurentul de la Survivor România 2021 care are 3 copii cu 3 femei. Povestea lui e incredibilă

La ”Survivor România 2021” este clar că au venit supraviețuitori, oameni cu povești în spate și cu lucruri de spus. Unul dintre ei: Musty. Războinicul este fratele cântărețului Kamara și are trei copii cu trei femei.

Musty, concurentul de la Survivor România 2021 care are 3 copii cu 3 femei

De profesie inginer de sunet, Musty Camara are 39 de ani și o poveste de viață impresionantă. Și-a trăit copilăria în mai multe țări, după moarea tatălui, survenită când el avea doar 2 ani, și este un spirit liber și neînfricat. A plecat la 15 ani de acasă pentru a studia și munci și a făcut naveta multă vreme între Franța și Coasta de Fildes, stabilindu-se câțiva ani mai târziu în Tenerife. Trăiește în România din anul 2015 și are trei băieți pentru care își dorește să vină acasă cu trofeul de 50.000 de euro pus la bătaie în show-ul de la Kanal D.

„Merg la Survivor România în primul rând pentru cei trei copii ai mei: Yared, Noah şi Bryan. Vreau să îmi depăşesc condiţia fizică şi mentală, să mă reconectez cu natura de care îmi e foarte dor. Cu siguranţă intru într-o competiţie dură, care îmi va forţa toate limitele”, a spus el pentru Click, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

„E un luptător, niciodată nu abandonează”

„Are 3 copii, sunt băieţi toţi, unul are 3 ani, altul 6 şi altul 10. El e inginer de sunet în studioul de înregistrări şi a mai cochetat cu muzica. Noi am fost 5 fraţi, iar eu îl susţin, public, pe pagina lui de instagram. Am plecat din România când el avea 3 ani şi eu 8. Avea 15 ani când a plecat în Coasta de Fildeş să înveţe să fie inginer de sunet. Apoi a plecat în Spania, unde la 21 de ani s-a căsătorit cu o spanioloaică, a divorţat, a cunoscut alta cu care are primul copil.

Acum nu e căsătorit. S-a scris că ar fi căsătorit cu Alexandra Crişan, ex-”X Factor”, dar nu e adevărat. Au un băiat împreună însă nu a fost căsătorit şi nu mai e cu ea de peste un an. Are trei copii cu trei femei diferite. El produce muzică şi mai făcea şi sunetul pe la concerte. A lucrat cu mai mulţi artişti din România. Eu îi doresc să câştige, ştiu că e un luptător, niciodată nu abandonează, are ambiţie”, a povestit fratele său mai mare, Kamara.