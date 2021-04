Ce a furat Zannidache la Survivor România: ‘Am împărțit cu echipa’. Gestul incredibil din Dominicană

Zanni a făcut un gest care cu greu poate fi trecut cu vederea, mai ales în competiția Survivor. Condițiile încep să devină din ce în ce mai dificile pentru concurenții din Republica Dominicană.

Cu energia pe care o consumă pe trasee și mâncarea, de cele mai multe ori, prea puțină astfel încât să le ajungă pentru toți, un lucru mai puțin obișnuit a avut loc la Survivor.

Mai exact, Zanni a făcut un gest reprobabil, pentru care ar putea plăti chiar cu eliminarea din competiție. Ce s-a întâmplat cu Faimosul și de la ce a plecat totul? Ei bine, a fost vorba despre un furt.

Zanni a recunoscut totul în Consiliul de nominalizare de la Survivor, iar mărturia lui i-a șocat atât pe Faimoși, cât și pe Războinici.

În contextul disputei cu Elena Marin, el a dezvăluit că a găsit două pachete de biscuiți pe care le-a împărtțit cu colegii lui.

Zanni a explicat că și Elena Marin a mâncat din respectivul pachet de biscuiți, ba chiar i-a mulțumit concurentului după ce i-a oferit.

„Ea m-a acuzat de cumpărare după momentul cu biscuții. Să recunosc pentru cei de acasă.

Când îmi e foame, dacă găsesc un pachet de biscuiți pe jos pe stradă îl iau. Am găsit un pachet de biscuiți și l-am luat. Am furat. Îmi asum. Se numește furt, că nu aveam voie. Am vrut să-l împart cu echipa. Și am văzut-o pe Elena singură pe plajă și am spus că s-ar bucură să-i dau un biscuite, doi”, a povesitt Zanni.