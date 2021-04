Zannidache, un nou derapaj la adresa Elenei Marin la Survivor: ‘Du-te și împușcă-te’

O nouă zi, un nou scandal la Survivor România. Conflictele dintre Zanni și Elena Marin sunt departe de a se fi încheiat. Trapperul a avut parte de un nou derapaj în timpul emisiunii, jignind-o, din nou, pe colega sa Faimoasă. Ce s-a întâmplat, acum, între cei doi: ‘Du-te și împușcă-te’.

Zanni a răbufnit după plecarea Anei Porgras de la Survivor, lucru pe care telespectatorii l-au putut vedea cu ochiul liber. Artistul a izbucnit în plâns în timpul Consiliului de eliminare, de acum două săptămâni, când coechipiera și partenera sa de ștafetă a părăsit competiția, după ce a fost nominalizată de Jador.

De atunci, Zanni i-a mărturisit prezentatorului Daniel Pavel că simte lipsa Anei Porgras și că a avut mari probleme în a se concentra pe traseu din această cauză. Artistul cu peste 100 de tatuaje i-a aruncat săgeți veninoase Elenei Marin, acuzând-o de faptul că își dorește să rămână singura fată din echipa Faimoșilor, pentru a fi în centrul atenției, numind-o șarpe și falsă.

În timpul Consiliului de eliminare de duminica trecută, conflictele dintre Zanni, Jador și Elena Marin au atins cote maxime. Protejatul lui Alex Velea a ieșit favoritul publicului și a propus-o spre eliminare pe Faimoasa coregrafă. Motivele sale au fost unele pur strategice, a declarat Zanni, pentru că era convins că Elena se va salva, fiind una dintre cele mai îndrăgite și apreciate concurente de la Survivor România.

Cu toate acestea, când prezentatorul emisiunii i-a dat cuvântul, dansatoarea a relatat un dialog care a avut loc întrea ea și Zanni pe plajă, înainte de Consiliul de eliminare.

Fosta asistentă a lui Mihai Morar de la Antena Stars a declarat că a simțit că Zanni ar fi vrut să o „cumpere”, indirect, convingând-o să-l voteze pe Culiță Sterp pentru a fi propus pentru eliminare.

„Ma asteptam la acest vot. In urma cu doua zile mi-a zis ca m-ar vota pe mine din punct de vedere social. Am simtit ca vrea sa ma cumpere. Singurul d ecare nu a vorbit a fost Culita. Am inteles ca ar fi o posibilitate sa fie votat Culita. Nu am acceptat cand a zis, esti fata desteapta, stii ce ai de facut!” , a declarat frumoasa Elena la Survivor.