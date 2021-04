Eliminare șocantă la Survivor 2021. Se face Consiliu de Urgență pentru a da afară un concurent problematic

Surprize de proporții la Survivor, acolo unde se va convoca un Consiliu de Urgență chiar după jocul pentru recompensă.

Un concurent va fi eliminat din competiția Survivor, iar prezentatorul va face anunțul neașteptat. În ediția de la Survivor de joi vor fi multe tensiuni și certuri grave între concurenții celor două echipe.

Lucrurile înceă să devină din ce în ce mai agitate în tabără Războinicilor, dar și în cea a Faimoșie. Culiță Sterp e hotărât să nu se mai bazeze pe nimeni și să lupte pentru marele premiu singur.

„Ala e imbarligator si nu vrea in grupul lui, ala nu vrea in grupul celuilalt, nu stiu ce e aici. Eu nu am nevoie nici de Jador, nici de Elena, nici de Zanni, nici de nimeni in competitia asta ca sa raman”, a explicat Culiță Sterp.