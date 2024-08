Câți bani a primit după recalculare un român care a muncit 46 de ani și două luni. Suma care i-a fost trecută pe decizie

Începutul de an 2024 a adus și noua Lege a pensiilor, precum și metodologia de calculare și recalculare a dosarelor de pensii. După mai multe întârzieri, din 16 august au început să fie distribuite deciziile de recalculare, iar mulți români se plâng deja de erorile regăsite în documente. Am decis să vedem și noi care este situația, și astfel am aflat câți bani a primit după recalculare un român care a muncit 46 de ani și două luni. Am calculat și suma care i-a fost trecută pe decizie, rezultatul fiind dezastruos.

Recalcularea dosarelor de pensii, o mare problemă?

De mai bine de doi ani, cei aflați la guvernare au propus o nouă lege a pensiilor, ca urmare a presiunilor puse de Comisa Europeană, referitor la asumarea României a datelor din PNRR.

Printre punctele asumate în acest document se afla și reformarea sistemului public de pensii din temelii, asta însemnând un nou cadru legal, precum și o nouă bază de calcul.

Motivele asumării acestei reforme, cel puțin pe hârtie, erau multiple și toate duceau către un sistem reformat și cu un randament pozitiv. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel, în baza documentelor trimise către beneficiari, adică acele decizii de recalculare.

După cum bine se știe, și s-a tot vorbit, formula de recalculare a pensiilor, publicată în metodologie, se bazează pe valoarea punctului de pensie (VPR), stabilit la 81 de lei, înmulțită cu Numărul total de puncte.

VPR (împărțit la 25) * Numărul total de puncte (puncte de contributivitate + puncte stabilitate + puncte asimilate/necontributive) = Pensie din care punctele de stabilitate se acordă pentru anii de contribuție la sistem, peste 25 de ani: 0,50 puncte /an pentru anii din internalul 26-30 inclusiv;

0,75 puncte/an pentru anii din internalul 31-35 inclusiv;

1 punct/an pentru anii din intervalul 36-40-etc.

Câți bani a primit după recalculare un român care a muncit 46 de ani și două luni

Așa cum precizam la început, din 16 august, și până la finele lunii, cei aproximativ 3 milioane de pensionari vor primi acasă deciziile de recalculare. Mai trebuie menționat că aceasta este prima etapă a procesului, urmând ca duăă 1 septembrie să vină o nouă etapă de recalculare la care se vor adăuga primele, bonificațiile, al 13-lea salariu, etc.

Dar, au apărut deja problemele în privința deciziilor de recalculare, mulți deja luând cu asalt Casele de Pensii, depunând contestații.

Pentru a ne convinge dacă s-au făcut sau nu greșeli în acest proces, am decis să verificăm și noi o astfel de decizie de recalculare, și în cele din urmă am aflat câți bani a primit după recalculare un român care a muncit 46 de ani și două luni.

Trebuie precizat din start că o primă greșeală ne-a sărit în ochi, și anume lipsa unui an la Stagiul de cotizare cotributiv. Dar, să vedem care sunt datele concrete.

În decizie se arată că până la data de 31 august a.c., pensionarul are un quantum de 3.312 lei, iar până la aceeași dat are acumulate 40.69756 puncte anuale.

Acum mergem mai departe, și vedem că are un total de stagiu de cotizare de 46 de ani, 2 luni și 12 zile, din care:

Stagiul de cotizare cotributiv: 40 ani, 7 luni, 14 zile

Stagiu de cotizare necontrivbutiv: 3 ani, 6 luni, 0 zile

Stagiu asmiliat necontrivbutiv: 2 ani, 0 luni, 28 zile

În document se mai precizează că stagiul de cotizare contributiv pentru care se acordă punctele de stabilitate este de 14 ani, 1 lună și 1 zi.

În ceea ce privesc punctele de stabilitate, pensionarul nostru se încadrează la „1 punct/an pentru anii din intervalul 36-40-etc”, având în vedere perioada de contributivitate de 40 de ani, 7 luni și 14 zile, iar totalul punctelor de stabilitate sunt 10.33611.

Suma care i-a fost trecută pe decizie

Mai departe vedem că totalul Numărul total de puncte la data de 1 septembrie (puncte de contributivitate + puncte stabilitate + puncte asimilate/necontributive), reprezntate de numărul punctelor anule la 31 august a.c. (40.69756) + numărul punctelor de stabilitate (10.3361) este de 51.03367, iar conform formulei:

VPR (împărțit la 25) * Numărul total de puncte (puncte de contributivitate + puncte stabilitate + puncte asimilate/necontributive) = Pensie

81*51.03367 = 4.133,72727 lei (se rotunjește suma la 4.134 lei)

În concluzie, de la o pensie de 3.312 lei, pensionarul nostru ajunge la 4.134 lei, adică un plus de doar 822 de lei pentru 46 de ani de muncă.