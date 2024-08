Un pensionar a avut un șoc când a primit decizia de recalculare. Cu cât i-a fost scăzută pensia: “Mi s-a făcut rău. E posibil așa ceva?”

Deciziile de recalculare au început să ajungă la pensionari, iar unii dintre ei au avut surprize neplăcute. Erorile produse de softul care a fost folosit pentru recalcularea pensiilor a făcut ca unii pensionari să primească taloane de pensie cu venituri mai mici.

Noua Lege a Pensiilor a fost aplicată, iar deciziile și taloanele cu noile sume au început să ajungă la pensionari. În cazul a 700.000 de seniori, s-au produs unele erori, astfel că veniturile lor, pe hârtie, au scăzut. Autoritățile au explicat că din cauza acestor erori, nu au mai fost luate în considerare anumite venituri, legate de condițiile de muncă speciale, nici deciziile din instanță.

În această situație se află cei care au lucrat în condiții de muncă grele, precum minerii sau mecanicii de locomotivă. În ultima categorie intră și un pensionar pe nume Vasile Apătroaiei, care în urma recalculării a primit o decizie pe care apare o pensie cu 2.500 de lei mai mică.

”Mi-era rău, am leșinat când mi-a venit asta ieri. Am fost fochist, la 18 ani dădeam cu lopata la locomotiva cu aburi. Am lucrat numai pe locomotivă, vreo 2 ani și ceva, 3 ani am avut condiții normale, am ieșit la pensie. E posibil, domnule, așa ceva? S-a muncit corect și munca, știți, în condiții grele. Și uite: mi-a adus pensia de la 7.300 la 4.800. E posibil așa? Uite, uitați-vă aici: nu e nimic. E posibil așa ceva?”, a spus pensionarul, pentru Digi24.