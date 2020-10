Antonia a spus adevărul! Ce i-a făcut Alexia Eram, de fapt. La fel a procedat și Mario Fresh

Scandalul dintre Alex Velea, Mario Fresh, Lino Golden şi Abi Talent nu pare să fi ajuns la final. După ce iubitul Antoniei a explicat, printr-un video postat pe YouTube, ce s-a întâmplat de fapt între ei, bruneta a spus adevărul!

După ce presa de monden din România a întors pe toate părţile războiul dintre membrii Golden Boy Society şi Alex Velea, acesta a ţinut să povestească motivul pentru care băieţii au decis să meargă pe drumuri separate.

Lino și Mario când au dat de faimă au ajuns să nu mai dorească să facă parte din Golden Boy Society. Ei au vrut să investesc în proiecte în care eu nu am crezut, dar piesele au fost lansate. De azi înainte, ei sunt liberi de contract.

”Nu vreau să dau în oamenii pe care i-am iubit și care au crescut alături de mine. Vreau să vă spun partea mea de adevăr. În momentul în care am vrut să îi luăm în casa noastră, lumea s-a întrebat ce e în capul nostru. După multe eșecuri, băieții au ajuns să aibă faimă și succes. Dar ăsta le-a schimbat caracterul. Dar cum faimă și succesul au puterea de a îți influența caracterul și dacă ești slab, pare că ești intangibil. Iar eu a trebuit să-mi pun obrazul să rezolv problemele pe care Lâno le-a făcut.

Persoane apropiate Antoniei au povestit că unul dintre motivele pentru care Mario Fresh s-ar fi îndepărtat de mentorul său ar fi fost faptul că aceasta nu o are la inimă pe iubita lui, Alexia Eram. Se pare că artista o consideră pe fiica Andreei Esca falsă, lucru care a dus la o ruptură între cele două cupluri. Mai mult, Antonia a postat pe contul său de Instagram o declaraţie cel puţin ciudată.

În acelaşi timp, Mario Fresh i-a mulţumit lui Velea pentru susţinere, dar şi pentru ajutorul oferit în toată perioada în care a făcut parte din “Golden Boy Society”.

“Am fost un GoldenBoy de la bun început și așa o să rămân, indiferent de drumul pe care mă va conduce viața. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios şi foaaaarte lung, iar atunci când am intrat pe autostradă ne-am separat. Ar mai fi fost câte ceva de adăugat sau de schimbat în vlogul pe care l-a făcut, dar e ok și așa… povestea sună diferit de la fiecare om implicat în treaba asta… Apreciez faptul că a fost cerebral și încheie acest capitol așa frumos. Nu vreau să merg mai departe cu vibe-uri rele, doar recunoștință și mulțumiri ptr UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIAŢĂ! ”, a scris acesta.