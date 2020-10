Alex Velea l-a făcut praf pe Lino Golden. De ce s-ar fi împăcat cu Abi Talent, de fapt VIDEO

Într-un clip postat pe canalul său de YouTube, Alex Velea a explicat ce s-a întâmplat între el, Lino Golden și Mario Fresh. Artistul a făcut declarații despre prietenia celor doi.

Miercuri, iubitul Antoniei a explicat printr-un clip postat pe YouTube, cum s-a produs ruptura dintre ei. Alex Velea a spus că s-a simțit trădat și dezamăgit, în special din cauza împăcării lui Lino Golden cu Abi Talent.

Alex Velea este dezamăgit de Lino Golden, pentru că acesta este prieten acum cu Abi Talent, care în urmă cu câteva ar fi făcut orice să-l distrugă.

După mesajul postat de Alex Velea, reacția lui Mario Fresh nu a întârziat să apară. El a ținut să-i mulțumească celui care l-a lansat în showbiz-ul Românesc pentru tot ce a făcut pentru el.

Am fost un GoldenBoy de la bun început și așa o să rămân, indiferent de drumul pe care mă va conduce viața. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios si foaaaarte lung, iar atunci când am intrat pe autostradă ne-am separat. Ar mai fi fost câte ceva de adăugat sau de schimbat în vlogul pe care l-a făcut, dar e ok și așa… povestea sună diferit de la fiecare om implicat în treaba asta… Apreciez faptul că a fost cerebral și încheie acest capitol așa frumos. Nu vreau să merg mai departe cu vibe uri rele, doar recunoștință și mulțumiri ptr UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIATA! #13”, a scris Mario Fresh, într-un mesaj publicat pe pagina lui de socializare.