Suferința ascunsă din familia Andreei Esca. Fiica ei, Alexia Eram, a trecut prin momente dificile, abia acum s-a aflat: „S-a terminat, în sfârșit”

În lumea showbiz-ului românesc, relațiile celebrităților sunt adesea sub lupa publicului. Despărțirea dintre Alexia Eram, fiica renumitei prezentatoare Andreea Esca, și artistul Mario Fresh, după o relație de opt ani, a surprins pe mulți și a adus în prim-plan suferința ascunsă din familia acesteia.​

La sfârșitul anului trecut, cei doi au decis să pună capăt relației lor. Mario Fresh a confirmat separarea printr-un mesaj sincer adresat fanilor săi:​

În ciuda despărțirii, Mario a subliniat că între ei nu există resentimente, ci, dimpotrivă, un respect și o prietenie care vor continua să existe.​

Pe de altă parte, Alexia Eram a ales să păstreze discreția în privința motivelor despărțirii. În loc să comenteze public, ea și-a canalizat energia către proiecte personale, anunțând lansarea propriului brand de haine, MARGOT.

În contrast, Mario Fresh și-a exprimat trăirile prin muzică. În timpul unui concert, artistul a împărtășit cu publicul experiența sa:​

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău? Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de opt ani. S-a terminat, în sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separate, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință.”​