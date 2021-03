Andra, îngrozită de ce a putut face un concurent la Românii au talent: ”Nu mi-aș dori să facă asta copilul meu”

O nouă ediție, o nouă surpriză la Românii au Talent. Andra a rămas șocată de numărul unui concurent de numai nouă ani. Ce a putut face copilul a fost extraordinat. Florin Călinescu a rămas fără cuvinte: „Ai voie să faci așa ceva?”

Nick Angelo are noua ani și este unul dintre cei mai puternici copiii din lume. Primul pumn l-a dat când avea numai trei ani de zile, atunci când tatăl său a văzut potențialul din fiul său și s-a decis să-l antreneze. Kickboxingul este un sport dur, care necesită foarte multă disciplină și efort, iar micul Nick știe lucrul acesta foarte bine. Puștiul visează să devină unul dintre cei mai mari kickboxeri din lume, să lupte pe cele mai mari ringuri ale competițiilor internaționale.

„La 3 ani m-am apucat de sportul asta in joaca. Am început să arunc cu pumnul aiurea. Tata a inceput sa imi spuna ca sunt talentat, m-am apucat de sportul asta si uitați unde am ajuns. Tata e antrenorul meu, trage de mine pentru ca vrea sa fiu cel mai bun.

Din 90 de meciuri, am 80 câștigate și 10 pierdute, dar unele sunt trișate și în majoritatea (n.r – meciurilor) m-am bătut cu din ăștia de 14 ani. Sunt cel mai bun din România, sportul ăsta nu-l iau ca pe o joacă, eu îl iau în serios”, a spus Nick Angelo la Românii au Talent.