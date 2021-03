Bianca Rus, apariție surpriză la Românii au Talent. Mesaj vehement pentru Smiley: ”Nu te uit”

O mai ții minte pe Bianca Rus? Faimoasa cântăreața a apărut la Românii au Talent, atunci când nimeni nu se aștepta. Ce mesaj i-a transmis lui Smiley, de față cu toată lumea din platou. Ce planuri are fosta concurentă de la Bravo, ai Stil! Celebrities.

Bianca Rus nu mai are nevoie de nicio prezentare. Controversata cântăreață știe cum să intre fie în centrul atenției și reușește, de fiecare dată, să aibă cele mai interesante și discutate apariții. În cadrul celei mai recente ediții de la Românii au Talent, Bianca Rus a venit să o susțină pe Adriana Popescu, o concurentă cu o pasiune neobișnuită: croiește rochii din păr natural.

Și pentru că Bia Rus nu putea lipsi de la un moment de o asemenea anvergură, Bianca și-a făcut apariția purtând una dintre creațiile inedite ale concurentei de la Românii au Talent, cu accesorii realizate din extensii negre de păr. Vizibil emoționată, Bia Rus le-a transmis celebrii „pupii de la Bia” celor patru membri ai juriului, în special lui Smiley, căruia i-a amintit despre piesa pe care acesta a promis că

Artista Bianca Rus arată senzațional după ce a pierdut mai bine de 60 de kilograme. Fosta concurentă de la Bravo, ai Stil! Celebrities a apelat la o intervenție chirurgicală de reducere a stomacului acum trei ani de zile, iar rezultatele sunt mai mult decât incredibile. Solista are un trup de clepsidră și se vede că se simte bine în pielea ei. Cu toate acestea, Bia Rus a mărturisit că a trecut prin momente cumplite când a fost în perioada de refacere după operație și a povestit care au fost sacrificiile pe care le-a făcut pentru a se menține în formă.

„Eu mai am niște complexe. După ce am slăbit 60 de kilograme, pielea mea nu mai arată așa cum aș vrea. Eu am muncit foarte mult pentru corpul pe care îl am acum. Lumea nu știe, dar eu după operație, m-am închis în sală trei luni. Am dispărut, am plecat acasă la Satu Mare și nimeni nu m-a văzut. Am ținut un regim foarte drastic, am ținut exact dieta care mi s-a dat după operație. Făceam 3-4 ore de sport pe zi. Trei luni de zile asta am făcut. Sport și dietă! Atât. Asta a fost viața mea”, a povestit Bianca Rus într-un live pentru pagina de Facebook wowbiz.ro.