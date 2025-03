La 50 de ani, „Betty cea urâtă” arată spectaculos! Ana Maria Orozco, în cea mai îndrăzneață ipostază de până acum

Îți mai amintești de „Betty cea urâtă”, telenovela care a cucerit milioane de telespectatori în anii ‘90? Personajul timid și stângaci interpretat de Ana Maria Orozco a devenit rapid un fenomen mondial, iar actrița columbiană s-a bucurat de un succes fulminant. Acum, la 50 de ani, vedeta arată mai bine ca niciodată și surprinde publicul cu o apariție de-a dreptul îndrăzneață!

Deși a jucat în numeroase filme și piese de teatru, Ana Maria Orozco rămâne cel mai adesea asociată cu rolul lui Beatriz „Betty” Pinzón Solano, fata modestă, dar inteligentă, care își ascunde frumusețea în spatele ochelarilor și hainelor demodate. Povestea de dragoste dintre Betty și șeful ei, Armando Mendoza, a fost urmărită cu sufletul la gură de fanii din întreaga lume și a transformat telenovela într-un adevărat fenomen.

La mai bine de două decenii de la încheierea filmărilor, Ana Maria Orozco demonstrează că timpul pare să fi stat în loc pentru ea. Actrița are 50 de ani, dar arată incredibil, având o siluetă de invidiat și o energie debordantă. Fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare sunt uimiți de cât de bine se menține și cât de elegantă și sofisticată a devenit.

Dacă în trecut a fost percepută drept o prezență discretă și retrasă, recent, Ana Maria a surprins pe toată lumea cu o ședință foto extrem de îndrăzneață. Nu este prima dată când actrița își uimește admiratorii – în trecut, a realizat și pictoriale nud care au făcut furori, demonstrând că are o încredere de sine deosebită.

Dincolo de cariera sa impresionantă, Ana Maria Orozco este o femeie împlinită și pe plan personal. Este căsătorită cu artistul argentinian Martín Quaglia, iar împreună au două fiice, născute în 2004 și 2010.

Pentru a se dedica mai mult familiei, actrița a făcut o alegere curajoasă în urmă cu câțiva ani: s-a retras din lumina reflectoarelor. Deși a fost copleșită de faima uriașă pe care i-a adus-o rolul din „Betty cea urâtă”, Ana Maria a simțit nevoia să își acorde timp pentru sine și pentru cei dragi.

„A fost o perioadă foarte intensă, iar orice exces poate deveni apăsător. Am simțit că trebuie să iau o pauză, să mă retrag și să mă dedic familiei mele. Nu am avut nimic de ascuns, dar mereu am fost o persoană mai timidă, care preferă liniștea”, a mărturisit vedeta într-un interviu.