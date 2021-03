În premieră, în acest an, emisiunea Românii au talent va fi difuzată de două ori pe săptămână, în zilele de vineri și luni, de la ora 20:30. Iată care sunt concurenții care au reușit să impresioneze jurații și care au primit Golden Buzz în acest al unsprezecelea sezon din 2021:

Golden Buzz Românii au talent: Filip Cioc

Primul concurent care a obținut Golden Buzz Românii au talent în acest sezon a fost Filip Cioc, în ediția de vineri 5 februarie 2021. În ciuda faptului că are deficiențe de vedere, acesta are niște calități vocale excepționale, fermecând publicul cu interpretarea sa. Florin Călinescu a fost cel care a apăsat butonul auriu de această dată.

Golden Buzz Românii au talent: Rareș Ionel Trufea

Rareș Ionel Trufea este cel de-al doilea concurent al sezonului 11 Românii au talent care a primit Golden Buzz. Butonul auriu a fost apăsat de către cei doi prezentatori. Tânărul are 16 ani, este din Vaslui și studiază la un liceu de arte din Piatra Neamț. El a impresionat prin felul în care a cântat la pian.

”La Românii au Talent am venit pentru experiență. Îmi doresc să trăiesc această experiență. Mă numesc Trufea Rareș Ionel, am 16 ani și sunt în clasa a 11 a și sunt din Vaslui, însă fac liceul de arte în Piatra Neamț, iar ca instrument de performanță fac pian. Totul a început de la cinci ani jumate, atunci tatăl meu a dat cu lingura într-un pahar, air eu am recunoscut nota emisă de pahar, iar el a văzut atunci în mine un viitor muzician. Tatăl meu acum este pensionar, dar a fost solist vocal toată viața lui, iar mama este plecată în Italia, are grijă de o bătrânică. Este greu fără mama mea și ei îi este greu fără mine, dar știu foarte bine că a plecat ca să mă întrețină la școală și ca să îmi ofere un viitor.”, a spus Rareș Trufea, potrivit wowbiz,ro.

Golden Buzz Românii au talent: Remi Martin

În ediția de luni 15 februarie 2021, a fost acordat al treilea Golden Buzz de la Românii au talent, sezonul 11. Remi Martin este acrobatul din Germani care a reușit să îi impresioneze pe Pavel Bartoș și pe Smiley, astfel încât cei doi au decis că trebuie să aprese butonul Golden Buzz.

”Mă numesc Remi Martin. Am 35 de ani și sunt pe jumătate francez, jumătate german. După ce am terminat școala, am vrut să devin actor, dar am ajuns artist de circ. M-am uitat la foarte multe spectacole Cirque du Soleil, la televizor. Am fost mereu atras de lumea circului. Cred că este o lume minunată, unde sunt posibile multe lucruri.”, a mărturisit Remi, potrivit wowbiz.ro.

Golden Buzz Românii au talent: Gim

Andi Moisescu a fost cel care a acordat cel de-al patrulea Golden Buzz de la Românii au talent, sezonul 11. Acesta a fost impresionat de rapperul Gim, pe numele complet Ghintan Ion Mihai.

”Prima mea amintire e când l-au înfiat pe fratele meu. Noi am ajuns amândoi la același cămin, orfelinat și el a fost înfiat de când era mic. Atunci s-au rupt legăturile, știam că nu o să mai vină să mă viziteze. Nimeni nu se mai întoarce o dată unde e rău. Eu am stat la orfelinat până la 12 ani, oficial, după care am plecat. Am stat trei ani în stradă, sub niște țevi în timpul iernii, nu simțeam frigul. Când îmi era foame, făcea Dumnezeu cumva să am, să primesc fără să cer. Mai munceam la negru, nu aveam buletin, construcții, munceam cu ziua. M-a păzit Dumnezeu, nimeni altcineva. M-a protejat bine că alții sunt mult mai rău”, a povestit Gim, potrivit wowbiz.ro.

Golden Buzz Românii au talent: Daria Batschi

Daria Batschi a obținut cel de-al cincilea Golden Buzz a sezonului 11 de la Românii au talent. Andi Moisesc a fost impresionat de eleva de 15 ani de la un liceu de artă din București, care a venit cu un număr special de cântat la harpă.

”Harpa nu este deloc plictisitoare, din contră, e un instrument elegant, e ceva mai deosebit, nu găsești oriunde harpist. Sunt foarte puține persoane care cântă la harpă sau au înclinații de genul ăsta și e un instrument aparte. Am descoperit harpa în clasa a cinci a când am dat admitere la George Enescu. Voiam să dau la pian, dar a trebuit să dau la alt instrument. Pian ar fi trebuit să fac din clasa întâi, așa că mi s-a dat o listă de instrumente printre care mi s-a dat și harpa, am să o văd și am zis că nu mai vreau să văd și alte instrumente, fiindcă îmi place harpa și vreau să rămân la harpă. Au unrmat concursuri și recitaluri, am cântat la Ateneu, foarte frumos a fost. Vreau să fiu solistă și profesoară”, a spus Daria Batschi-Beleca, potrivit wowbiz.ro.

Golden Buzz Românii au talent: Ana-Maria Mărgean

Andra a trimis-o direct în semifinală pe Ana-Maria Mărgean, care s-a prezentat cu un număr de ventrilocie, căreia ia oferit cel de-al șaselea Golden Buzz al sezonului 11, Românii au talent.

„Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, a spus Ana-Maria la „Românii au talent”, potrivit libertatea.ro.

Golden Buzz Românii au talent: Ruslana Krutas

În ediția de vineri 5 martie 2021, Ruslana Krutas a primit al șaptelea Golden Buzz. Aceasta a reușit să impresioneze juriul printr-un număr de contorsionism.

Tânăra acrobată din Ucraina a trecut direct în semifinala Românii au talent pentru prestația pe care a avut-o. Alexandra Dinu a fost cea care a apăsat primul ei Golden Buzz, fiind impresionată de flexibilitatea concurentei.