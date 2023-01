Alimentele care te feresc de gripă și răceală. Ce beneficii au, recomandările specialiștilor

În aceste zile fenomenele de gripă și răceală sunt la ordinea zilei. Din păcate, se vorbește deja de o posibilă epidemie. Dar, dacă nu ești un adept al pastilelor, și cauți metode naturale, ai nimerit unde trebuie. Azi îți propunem să afli care sunt alimentele care te feresc de gripă și răceală și ce beneficii au, precum și care sunt recomandările specialiștilor.

Perioada din an în care ne luptăm cu simptomele de gripă și răceală

Nu este niciodată amuzant atunci când stările de de gripă și răceală te încetinesc. De la dureri de gât și nas înfundat până la dureri de corp și frisoane, ambele infecții te fac să te simți epuizat.

Din fericire, există anumite alimente pe care le puteți consuma și care te feresc de gripă și răceală, te ajută să te însănătoșești. Cu toate acestea, cheia este să consumi aceste alimente sănătoase pe tot parcursul anului. Făcând acest lucru, poți atât să te ferești de gripă și răceală în primul rând, cât și să te poți recupera mai repede dacă totuși te îmbolnăvești.

„Este important să ne hrănim întotdeauna corpul și sistemul imunitar cu alimentele potrivite pentru a preveni boala și pentru a îmbunătăți modul în care o combatem”, spun nutriționiștii dieteticieni.

Când vorbim de alimentele care te feresc de gripă și răceală, vorbim de cele cu conținut de vitamine care stimulează imunitatea. În acest caz vorbim de un cumul de vitamine, extrem de necesare, după cum urmează:

Vitamina A – Pielea este prima linie de apărare a organismului nostru. Această vitamină puternică este bună pentru sistemul imunitar, ochi, inimă, plămâni și rinichi, precum și pentru piele.

Vitamina C – Ajută organismul să producă anticorpi. Anticorpii sunt proteine care luptă împotriva bolilor.

Vitamina D – Ajută la menținerea sănătății sistemului imunitar.

Vitamina E – Este un antioxidant care susține funcția imunitară. Un antioxidant este o substanță care poate ajuta la încetinirea sau întârzierea unor tipuri de deteriorare a celulelor din organism.

Zinc – Ajută la susținerea vindecării rănilor și la buna funcționare a sistemului imunitar.

Care sunt alimentele care te feresc de gripă și răceală

Dacă ești hotărât să stai departe de gripă și răceală, există câteva măsuri simple pe care le poți lua și care te pot ajuta să te ferești de gripă și răceală. Sprijinirea imunității nu înseamnă doar administrarea suplimentară de vitamina C. Cu siguranță merită să consumi multe fructe și legume, care sunt pline de nutrienți protectori.

Există și alte alimente pe care le poți consuma și alte măsuri pe care le poți lua pentru a-ți oferi cele mai bune șanse de a te simți în formă și sănătos, în special în lunile de iarnă, când vine sezonul gripei. Iată care ar fi lsita recomandată de specialiști cu alimentele care te feresc de gripă și răceală.

Cele nouă alimente care te feresc de gripă și răceală

Fasole.

Supa de pui.

Citricele.

Ouă.

Mango.

Nuci.

Ardei roșu.

Roșii.

Iaurt sau kefir.

Fasolea te poate feri de gripă și răceală

Fasolea este plină de proteine și zinc. O cană de fasole neagră are 15 grame de proteine și 1,9 mg de zinc. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, un bărbat adult mediu ar trebui să aibă 56 de grame de proteine și 11 mg de zinc în fiecare zi. Pentru femei, sunt 46 de grame de proteine și 8 mg de zinc.

Supa de pui, este recomandată când avem gripă sau răceală

Mama ta avea dreptate. Acest aliment de bază în zilele de boală este extraordinar în combaterea bolilor din câteva motive. În primul rând, puiul oferă proteine, iar legumele oferă o serie de vitamine, cum ar fi morcovii, care au vitamina A.

Supa de pui este deosebit de eficientă dacă adaugi mai mult usturoi în ea. Usturoiul are un oligoelement numit seleniu care ajută organismul să prevină deteriorarea celulelor. În plus, bulionul din supa de pui te hidratează. Acest lucru este important atunci când te simți extenuat din cauza bolii și s-ar putea să nu dorești să mânânci prea mult.

Fructele citrice te feresc de gripă și răceală

Pentru a-ți spori aportul de vitamina C, consumă citrice. O portocală de mărime medie are 70 mg de vitamina C, ceea ce aproape îndeplinește doza zilnică recomandată de 75 mg pentru femeile adulte. Nutriționiștii spun că 90 mg este recomandată pentru bărbați.

Deși te poți bucura de citricele simple ca o gustare, acestea sunt, de asemenea, ușor de adăugat în salate și smoothie-uri, spun nutriționiștii.

Ouăle, aliatul tău pe timp de iarnă

Ouăle sunt bogate în vitamina D, E și proteine. Un ou are, de asemenea, 0,65 mg de zinc. Ouăle sunt super versatile, așa că le poți prepara în multe feluri diferite sau le poți folosi în timpul oricărei mese.

Fructele de mango te feresc de gripă și răceală

Acest fruct tropical este plin de vitaminele A și C. De fapt, o ceașcă de mango are 60 mg de vitamina C și 25% din doza zilnică recomandată de vitamina A. Adaugă mango într-un smoothie, sau în fulgi de ovăz, sau fă-ți o salsa de mango care se folosește pe pui sau pește.

Pregăttește-ți un suc care include mango. Deși o parte din fibre se pierd atunci când transformi fructele întregi în sucuri, beneficiezi în continuare de vitaminele fructului, spun specialiștii. În plus, sucul poate fi mai ușor de consumat dacă ești bolnav și nu-ți este foarte foame, sau adaugă mango feliat deasupra unei salate.

Nucile sunt bune iarna, te feresc de gripă și răceală

Nucile sunt pline de proteine, vitamina E și zinc. O ceașcă de migdale prăjite oferă 6,8 mg de vitamina E. Dacă crezi că nu-ți plac nucile, poate că trebuie doar să găsești tipul potrivit pentru papilele tale gustative. De asemenea, nucile pot fi folosite în multe moduri diferite pe parcursul zilei.

Ardeiul roșu inamicul gripei și al răcelii

Când ai mâncat ultima dată ardei roșu? Experții în nutriție laudă această legumă versatilă, deoarece o ceașcă are mai mult de 300% din doza zilnică recomandată de vitamina C. Asta te poate ajuta să te însănătoșeși mai repede.

Roșiile stau în calea bolii și te feresc de gripă și răceală

O roșie medie conține 18,9 mg de vitamina C. De asemenea, are vitamina A și un antioxidant numit licopen care ajută la protejarea sănătății inimii. În plus față de toate utilizările comune ale roșiilor, o supă de roșii poate fi exact ceea ce ai nevoie atunci când ești bolnav, spun nutriționiștii. Supa de roșii te poate ajuta să-ți mărești aportul de lichide, ceea ce este important atunci când dai de gripă și răceală.

Iaurt sau chefir ajută la imunitate

Iaurtul și chefirul sunt ambele bogate în proteine și vitamina D. De asemenea, acestea oferă intestinului tău bacterii sănătoase. Faptul că ai un intestin sănătos te poate ajuta să te ferești de gripă și răceală.

Alege iaurtul sau chefirul ca parte a micului dejun sau ca o gustare. Cumpără-ți iaurt cu mai puțin zahăr pentru a te ajuta să reduci aportul de zahăr.

Alte sfaturi pentru a lupta împotriva răcelii sau gripei

Asigură-te că dormi suficient. Cei mai mulți adulți au nevoie de șapte până la opt ore pe noapte, și este posibil să ai nevoie de mai mult dacă ești bolnav. Mișcă-ți corpul zilnic, recomandă specialiștii.

Recomandarea actuală pentru adulți este de 150 de minute de activitate moderată pe săptămână, ceea ce se reduce la 30 de minute zilnic, cinci zile pe săptămână. Fă tot posibilul pentru a gestiona stresul.

Un alt aspect, importat, este să te speli frecvent pe mâini pentru a preveni îmbolnăvirea sau pentru a reduce răspândirea bolii la alții, mai ales dacă ești bolnav.