Fructul care are mai multă vitamina C decât portocalele. L-ai consumat vreodată?

Există un fruct care are mult mai multă vitamina C chiar și decât portocalele. Agrișele au de până la 20 de ori mai multă vitamina C decât portocala. În plus, banalele fructe de pădure au rol antioxidant, antibacterian și antiviral. Câte beneficii au pentru sănătate și de ce sunt numite fructele frumuseții?

Fructul neștiut care are de 20 de ori mai multă vitamima C decât portocala. Se găsește în toate pădurile țării

Specialiştii consideră agrișele ca fiind fructele frumuseţii, acestea având efecte stimulatoare asupra organismului uman. De asemenea, agrişele sunt recomandate copiilor care nu au poftă de mâncare. Copiii trebuie să le servească în combinație cu puţină miere, astfel că problema lipsei poftei de mâncare va dispărea.

De asemenea, banalele agrişe sunt bune şi în curele de slăbire, pentru detoxificarea organismului, dar şi pentru a întări sistemul imunitar, protejând organismul de eventuale infecţii şi inflamaţii.

Ce alte beneficii mai au agrișele

Dacă vor fi introduse în alimentaţie, agrişele vor fi un ajutor de nădejde în stările de convalescenţă, anxietate, stres, diaree, dizenterie, afecţiuni ale sistemului digestiv, stimularea circulaţiei periferice şi a activităţii inimii. În plus, agrișele pot repara celulele afectate din organism şi ameliora afecţiunile oculare, cum sunt cataracta şi hipermetropia.

Cei care vor să beneficieze de substanțele din agrișe o pot face cu succes apelând la ceaiul din acest fruct. Ceaiul de agrişe acţionează benefic asupra tensiunii arteriale, a afecţiunilor rinichilor, ficatului şi stomacului. De asemenea, normalizează valoarea glicemiei, scade colesterolul şi previne răceala.

Beneficiile ceaiului de agrișe

Ceaiul se prepară dintr-o mâna de frunze care se pun în jumătate de litru de apă clocotită, iar totul se mai lasă la fiert un minut. Trebuie băute câte trei căni de infuzie pe zi, îndulcite cu miere.

Nu în ultimul rând, agrişele sunt şi un bun agent anti-îmbătranire. Banalul fruct de pădure ajută la păstrarea tinereţii, dacă este consumat cu regularitate.

Totul despre agrișe

Agrișa este fructul agrișului, Ribes uva-crispa, un fel de arbust originar din Europa, nord-vestul Africii, vestul, sudul și sud-estul Asiei. Agrișele pot fi consumate crude sau în rețete de deserturi. Agrișele sunt niște fructe mici, care cântăresc în jur de 3-6 grame, iar culoarea lor poate varia de la verde, galben-alb, roz, roșu sau violet închis.

Agrișele au un conținut scăzut de calorii și grăsimi și sunt bogate în substanțe nutritive. De asemenea, în unele zone ale României, agrișele se mai numesc și cozmete, rișiță, strugur spinos, smârdar, bobiță sau agruț. Arbustul de agriș poate crește în zonele alpine, subalpine, precum și în tufișuri sau păduri.