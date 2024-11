De ce și-a botezat Silviu Prigoană copiii Honorius, Silvius și Maximus: Adevăratul motiv

Silviu Prigoană, un nume cunoscut în lumea afacerilor și politicii din România, a lăsat în urmă o poveste plină de suișuri și coborâșuri. La doar 60 de ani, viața sa s-a încheiat brusc, în urma unui infarct miocardic. Moartea sa neașteptată a adus o mare pierdere pentru familie, prieteni și cei care l-au cunoscut. Totuși, moștenirea sa spirituală și povestea vieții sale continuă să inspire, mai ales prin cei patru copii ai săi, ale căror nume au captat atenția publicului.

Prigoană nu a fost doar un om de afaceri de succes, ci și un pasionat al istoriei. Alegerea numelor pentru primii trei copii ai săi – Honorius, Silvius și Maximus – a fost inspirată de rădăcinile latine ale poporului român.

„Pentru că suntem un popor latin, mi se pare normal să le pun copiilor mei nume latine. Eu am studiat foarte multă istorie, iar numele alese pentru ei sunt cu adevărat reprezentative de-a lungul vremii,” declara Silviu Prigoană cu mulți ani în urmă.

Aceste nume nu doar că au o rezonanță puternică, dar reflectă respectul său pentru trecut și dorința de a păstra vie legătura cu moștenirea culturală a României.

Viața lui Prigoană a fost profund marcată de pierderea primei sale soții, alături de care a avut doi fii: Honorius și Silvius. Prima sa soție, colegă cu el la o fabrică din Cluj-Napoca, era subingineră, în timp ce el lucra ca muncitor necalificat.

Tragedia a lovit în 1994, când ea s-a stins din viață din cauza unei boli incurabile, lăsându-l pe Prigoană singur cu doi copii mici.

„Prima mea soție a murit în 1994, când Honorius și Silvius erau mici. A avut o boală cumplită și, în doar șase luni, a plecat dintre noi. Am luptat mult atunci, dar n-am avut ce să fac. Partea de transplantologie era în pionierat – nu se făcea așa ceva pe scară largă. Astăzi am fi reușit să o salvăm. Atunci nu am reușit să facem nimic,” povestea Prigoană, amintindu-și cu durere acea perioadă.