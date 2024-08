Acuzații dure la adresa lui Spike! Ce ar vrea să facă artistul după ce Livia Eftimie a vorbit despre relația lor și despre divorțul de Cătălin Bordea

Multă lume avea să fie impresionată de drama personală a celebrului comediant Cătălin Bordea. Înșelat de soție, aceasta din urmă avea să recunoască relația cu Spike, iar scandalul a escaldat. Acum sunt multe acuzații dure la adresa lui Spike, iar fanii acestuia au aflat ce ar vrea să facă artistul după ce Livia Eftimie a vorbit despre relația lor și despre divorțul de Cătălin Bordea.

Anul 2023 a fost, poate, cel mai greu și urât an din viața lui Cătălin Bordea. După ce-și găsea marea dragoste, în persoanba Liviei Eftimie.

Pare că lucrurile erau așeze pe un făgaș bun, Bordea avea să fie pus în fața unui adevărat scenariu de film. Șocul avea să fie mare, mai ales că vorbim de cel mai bun prieten al artistului, despre care Livia Eftimie spunea că nu ar fi nimic între ei:

Partea și mai interesantă este că divorțul era cerut de Livia Eftimie, nu de comediant, în această situație fiind cel tradus, vorba lui Caragiale.

Ulterior, s-au aflat și care au fost motivele invocate de tânăra, și anume faptul că Bordea nu-și dorea neapărat copii, dar se pare că această optică fusese schimbată între timp, după participarea sa la America Express:

Deșia trecut un de la divorțul celor doi, sunt multe voci care încă îi mai iau partea lui Cătălin Bordea, aducând și noi acuzații dure la adresa lui Spike. După apariția pozelor în care Spike și Livia era prinși, precum și dezvăluirile făcute de aceasta, au adus valuri de critici la adresa fostului prieten al lui Bordea.

Ba mai multe, unii merg până acolo și spun că, de fapt, Spike ar profita de situația creată. Așa se face că, recent, artistul a decis să publice pe rețelele de socializare o parte din mesajele primite în privat de la internauți, majoritatea fiind dure. (vezi galeria)

Totul ar fi pornit de la publicarea uni text de către Livia Eftimie, un fel de reacție la tot ceea ce s-a întâmplat, deși povestea pare ușor una de victimizare, decât ca o confesiune, spun unii:

„Nu cred că a avut vreo grijă până în 2023. Nu e ușor să te ocupi de două vieți, motiv pentru care am lăsat-o pe a mea și m-am ocupat de a lui, tot.

(…) Am ținut, efectiv, două vieți și am lăsat-o pe a mea deoparte pentru că consideram că e mai importantă a lui pentru că ce face el are însemnate și pentru că cine sunt eu sau ce fac eu nu (…) Doar că, la un moment dat, așa cum nu mă gândeam, am obosit. Am început să am probleme de sănătate, veștile de la medici nu erau deloc bune. În momentul în care am avut un șoc care m-a transformat și m-a îndepărtat foarte tare cred că a fost începutul sfârșitului cumva, în 2021 sau 2020.

(…) Problemele lui, din nou, erau mai importante decât ce aș fi putut eu să am. Mi se vorbea de atacuri cerebrale, de cancer, de alte alea”, a pus fosta soție a lui Cătălin Bordea.