Cătălin Bordea, detalii neştiute din perioada în care era înşelat de Livia. Cum a aflat: „Acum mulţi îmi spun lucruri”

Cătălin Bordea își revine încet, dar sigur după decepția suferită în dragoste. Comediantul a ajuns acasă după ce a participat la America Express și și-a găsit soția complet schimbată. Nu a durat mult până ce a aflat din presă că aceasta are o relație cu unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi: celebrul cântăreț Spike. Bordea nu s-a ferit să vorbească în public despre divorț și nu a ascuns niciodată că suferă, însă spune că face eforturi pentru a se vindeca și a se detașa.

Sincer de fel, Bordea a vorbit despre felul în care a aflat că este înșelat cu unul dintre cei mai buni prieteni de-ai săi. El a spus că a aflat cu două ore înainte să apară pozele în care fosta lui soție se săruta cu Spike în mașină.

Înainte de asta, observase câteva schimbări majore la soția lui, însă a încercat să pună totul pe seama unei crize de identitate sau chiar a vârstei.

„Eu nu am ştiut nimic. Am aflat cu două ore înainte să apară în ziar pozele cu ei doi. Deci eu chiar nu am ştiut nimic, am fost luat prin surprindere. Eu eram la Praga cu Micutzu, umblam prin oraş, făceam poze şi am primit un apel.

Nu am crezut nici când am văzut pozele. Şocul a fost ceva… Simţi fizic cum te goleşti, cum te împietreşti, nu mai ai reacţie. Micutzu era mai agitat decât mine: „ne urcăm în avion, mergem, facem”. Eu m-am pus pe bancă şi mă uitam în gol”, a povestit comediantul.