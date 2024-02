Cuvintele pe care Cătălin Bordea și le-a tatuat pe spate. Desenul neașteptat pe care l-a făcut

Vezi și: Carmen Harra a rupt tăcerea despre Bordea, fosta soție și Spike. A spus cine este vinovat pentru despărțire

Invitat în cadrul podcastului lui Speak, Cătălin Bordea a oferit noi detalii despre despărțirea de Livia, femeia pe care a iubit-o enorm. După divorț, bruneta s-a cuplat rapid cu artistul Spike. Bordea a aflat despre infidelitatea brunetei abia după ce divorțul s-a pronunțat. Separarea lor s-a produs pe cale amiabilă, la mijlocul lunii iulie 2023.

„Cel mai greu moment a fost când a plecat de tot de acasă. Când a venit să îşi ia toate lucrurile, eu mă pregăteam să plec în turneu. Am ieşit pe uşă, m-am uitat în spate şi am văzut pentru ultima oară apartamentul cum îl ştiam. Eu nu am ştiut nimic, ea mi-a jurat că nu se întâmpla nimic între ei, deşi am insistat luni de zile. Inclusiv prietenii o întrebau dacă e ceva între ea şi el. Nu a recunoscut nimic. Am aflat din presă”, a povestit Cătălin Bordea în podcastul „La Fileu”, realizat de Speak.