Cătălin Bordea a început să plângă în fața lui Speak. A povestit tot despre fosta soție: ‘Ea mi-a jurat că nu e nimic între ei’

Cătălin Bordea și Livia, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea mondenă românească, au ales să își spună „adio” brusc, luând pe toată lumea prin surprindere. Comediantul a vorbit deschis despre traumele suferite în urma divorțului, în cadrul podcastului „Confruntarea” – La Fileu, într-o discuție cu bunul său prieten Speak. Care a fost cel mai greu moment trăit de Bordea, după decizia divorțului?

Cătălin Bordea și Livia au pus capăt unei relații de lungă durată, surprinzând milioane de cetățeni cu decizia lor de a se desparti brusc. Șocul a fost cu atât mai mare pentru comediant, atunci când și-a descoperit fosta soție într-o relație cu Spike, cel pe care-l considera cel mai bun prieten al său.

Noul cuplu format din Livia și Spike a stârnit controverse puternice, având în vedere că cei doi au negat orice implicare romantică în trecut, iar Spike a fost chiar cavalerul de onoare al lui Bordea.

Despărțirea celor doi și apariția noului cuplu au fost subiectul unui episod al podcastului „Confruntarea – La Fileu”, unde Bordea și-a deschis sufletul în fața lui Speak.

Cătălin a ținut să menționeze că Speak, căruia I se confesează ”nu face rău”, încercând să elimine orice confuzie de nume care ar fi putut să apară. În cadrul podcastului, Cătălin Bordea a vorbit despre suferința provocată de traumele trăite în urma divorțului și despre modul în care a gestionat șocul despărțirii, subliniind relația de încredere pe care o avea cu Spike înainte de această situație neprevăzută.

Episodul a stârnit interesul publicului, iar fanii au urmărit cu sufletul la gură detaliile acestei rupturi surprinzătoare și despre modul în care Cătălin Bordea privește acest eveniment nefericit din viața sa.

După despărțirea neașteptată de soția sa, Livia, Cătălin Bordea a fost lovit de o altă dezamăgire dureroasă: prietenul său, Spike. Acesta pare să se bucure de situația în care Bordea a rămas rănit și părăsit.

Prezentatorul dezvăluie că nu doar că i-a luat femeia, ci Spike se laudă și cu acest lucru, aducând și o serie de jigniri pe care Bordea le consideră nedrepte și nejustificate.

Cântărețul și comediantul au trecut de la o relație solidă de prietenie la un conflict intens, iar Bordea spune că a rămas șocat atunci când a aflat cum vorbește, de fapt, Spike despre el.

De la știrea oficială nu am încercat, ce să vorbesc, n-am ce să vorbesc. Pe lângă asta, când aud că te mai și lauzi că ia uite ce i-am făcut fraierului ăla. Nu ne-am certat niciodată. Eu l-am iubit pe băiatul ăsta până în ultimul moment, a fost fratele meu”, a spus Cătălin Bordea, în podcast-ul lui Speak.

”Nu am exact timpul anume (n. red. de când a început Livia să-l înșele cu Spike). E prima oara când zic asta. Bai, dacă faci un lucru, nu te lăuda cu aia. E un rău pe care îl faci, nu e o chestie bună, tu te-ai băgat în casa unui.(…)

Cătălin Bordea și-a arătat vulnerabilitatea într-un interviu cu Speak, în care a povestit despre momentul în care fosta sa soție și-a luat ultimele lucruri din apartamentul lor, semnificând sfârșitul unei etape din viața sa. Cu lacrimi în ochi, Bordea a descris acest moment ca fiind unul dintre cele mai dificile din viața sa.

De asemenea, Bordea a dezvăluit că a fost păcălit în privința relației dintre fosta sa soție și Speak, precizând că aceasta îi jurase că nu exista nimic între ea și Spike. Aflarea adevărului din presă, după luni de insistențe și neîncredere, a adăugat un plus de durere la suferința sa.

„Cel mai greu moment a fost când a plecat de tot de acasă… Când a venit să îşi ia toate lucrurile, eu mă pregăteam să plec în turneu. Am ieşit pe uşă, m-am uitat în spate şi am văzut pentru ultima oară apartamentul cum îl ştiam.

Eu nu am ştiut nimic, ea mi-a jurat că nu se întâmpla nimic între ei, deşi am insistat luni de zile. Inclusiv prietenii o întrebau dacă e ceva între ea şi el. Nu a recunoscut nimic. Am aflat din presă.

L-am considerat fratele meu, venea la noi acasă, împărţeam tot, îi dădeam haine, l-am ajutat să treacă peste multe momente grele, i-am fost alături”, a declarat Cătălin Bordea.