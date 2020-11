9 alimente care cresc imunitatea copiilor în sezonul rece. Ce e recomandat să mănânce

Sezonul rece aduce viroze şi tot felul de răceli, iar cei mai predispuşi sunt copiii. Medicii îţi spun care sunt alimentele care cresc imunitatea în această perioadă. Iată ce e recomandat să mănânce micuţii!

Care sunt alimentele care întăresc imunitatea copiilor

Infecţiile căilor respiratorii sunt cele mai frecvente în această perioadă, mai ales în rândul copiilor. Acestea sunt provocate, cel mai des, de oscilaţiile de temperatură din mediul înconjurător sau a condiţiilor atmosferice: ceată, umiditate, vânt. Medicii susţin că putem întări imunitatea micuţilor cu ajutorul alimentaţiei.

Important este, spune dr Grebla Oana Bogdana, conform CSID.ro, ca părinţii să fie conştienţi de faptul că la grupa de vârsta 2-5 ani 7-8 viroze pe an sunt normale, în timp ce după 6 ani, când sistemul imunitar ajunge la maturitate, îmbolnăvirea va fi din ce în ce mai rară.

Iată care sunt cele nouă alimente care cresc imunitatea copiilor:

Merele reprezintă o gustare comodă, practică şi gustoasă. În plus, are multă vitamina C.

Cătina, pe lângă conținutul de vitamine și minerale, este și foarte bogată în antioxidanți și acizi grași esențiali. De asemenea, are proprietăți antiinflamatoare puternice și antianemice.

Fructele de pădure sunt, cu siguranţă, printre preferatele copiilor. Aromate, dulci şi zemoase, acestea sunt un adevărat elixir pentru sănătate.

Perele ajută digestia şi au un conţinut ridicat de potasiu, vitamina C, vitamina K și cupru.

Ananas. Cu o cantitate însemnată de vitamina C, acesta ajută şi la prevenirea constipaţiei datorită proprietăţilor purgative. Mai mult, ficatul copiilor este bine protejat de consumul de ananas.

Lămâile conţin o grămadă de vitamine şi minerale, însă sunt acide, motiv pentru care este recomandat să fie consumate alături de miere.

Morcovii pot fi gustarea perfectă pentru pitici. Dulci, crocanţi, dar şi foarte sănătoşi, aceştia îi protejează de infecţii şi viroze.

Ghimbirul poate fi consumat sub formă de ceai. Acesta acţionează prin anularea unui component al sistemului imunitar care provoacă alergiile şi astmul. O altă proprietate în dieta celor mici este aceea de a reduce inflamaţiile cailor respiratorii.

Sfecla roşie conține întreaga gamă de vitamine, în cantități mai mari fiind vitaminele A, B1, B2, PP și C. Mineralele prezente sunt calciul, magneziul și fierul.

Cum convingem copiii să mănânce aceste fructe şi legume

Din păcate, cei mai mulţi dintre copii sunt reticenţi atunci când vine vorba despre fructe sau legume. Astfel, medicul nutriţionist recomandă să le oferim măcar sub formă de suc preparat în casă. Se pot combina două-trei alimente în aşa fel încât gustul să fie unul atractiv, ba chiar se poate adăuga puţină miere.

Alte produse pe care le putem include în alimentaţia micuţilor sunt plante cu efecte antiinflamatorii şi antioxidante: ceapa roşie, pătrunjelul, usturoiul sau cimbrul.