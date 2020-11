În plin sezon de viroze şi gripe, medicii ne sfătuiesc să ţinem cont mai mult ca niciodată de alimentaţie şi să punem preţ pe alimentele care ne feresc de toate tipurile de infecţii. Iată ce produse trebuie să consume românii pentru a întări imunitatea.

Aşa cum probabil ştii, alimentaţia este un factor extrem de important în ceea ce priveşte imunitatea. Dacă vrei să te fereşti se virozele de sezon, atunci trebuie să ţii cont de sfaturile medicilor. Marilena Murguleț, nutriţionist, a explicat care sunt alimentele care te feresc de infecţii.

”Eu consider că regina sezonului rece este vitamina C. Și atunci toate alimentele care ne aduc vitamina C sunt extrem de importante și benefice. Pe lângă vitamina C, avem nevoie de vitamina D. Și, de asemenea, pentru creșterea imunității, ne ajută toți antioxidanții. Antioxidanții sunt vitamine A, C, E, minerale, Seleniu și Zinc, antioxidanți complecși, cum ar fi acidul alfa lipoic sau coenzima Q10, de care am auzit cu toții și pe care le găsim, în special, în legume și fructe.

Să nu uităm că vitamina C o luăm din alimentele crude, tot ce înseamnă preparat termic peste 60 de grade distruge vitamina C. Și foarte important este raportul pe care îl avem în organism între radicalii liberi, care știm că sunt rezidurile pe care le produce fiecare celulă, și antioxidanți. Corpul contracarează efectul radicalilor liberi prin acești antioxidanți. Astfel încât, dacă nivelul antioxidanților este peste nivelul radicalilor liberi, știm că suntem protejați. De aceea sunt persoane care fac infecții oarecum asimptomatice”, a explicat Marilena Murguleț, la Antena 3.