Fructele de toamnă care sunt aur pentru sănătate. Toți românii trebuie să le consume ca supă

Cum să te folosești de minunățiile toamnei? Fructele și legumele sezonului sunt foarte benefice organismului tău. Cum poți să le integrezi în meniul tău zilnic și care este cea mai ușoară rețetă de supă pe care poți să o prepari din ele?

Fructe de toamnă. Cum să le introduci în meniul tău?

Deși mulți oameni nu le consumă și se folosesc de ele altfel, castanele sunt pe placul a unei bune părți din locuitorii României, mai cu seamă că în unele zone sunt deja un obicei prepararea lor. Acestea sunt foarte bogate în potasiu, vitamine și minerale și furnizează organismului nutrienții esențiali pentru o dietă echilibrată. Trebuie să știi, însă, care sunt cele comestibile. Cele numai bune de gătit sunt culese de la finele lunii septembrie până la începutul lui noiembrie. Acestea pot fi consumate coapte, dar și sub formă de piure, fără să-și piardă din proprietățile sale în momentul în care sunt prelucrate termic. Castanul comestibil e un arbore înalt cu o coroană largă și un trunchi drept, iar ramurile îi sunt ușor încovoiate, cu muguri mari și cleioși. Acesta înflorește în lunile iunie-iulie, iar fructele arată ca niște arici, pline cu ghimpi și de culoare verde. Fuctele lui sunt o sursă bogată de fosfor, vitamina C, leticină și hidrați de carbon. Le poți prepara coapte sau sub formă de diferite piureuri cu alte ingrediente în componență.

Proprietăți

Antiinflamator

Stomahice

Bacteriostatice

Antianemice

Remineralizante

Beneficii:

Îmbunătățesc digestia

Au un puternic efect antioxidant

Protejază sănătatea inimii

Sporesc densitatea oaselor

Îmbunătățesc funcțiile cerebrale

Rețete cu fructele toamnei

Piure de castane/supă cremă

Ingrediente: 2 căni de castane, ½ cană frișcă bătută, o lingură de unt, 2 linguri de miere și sare.

Mod de preparare: curăță castanele de coajă și pune-le la fiert într-o cratiță mare. Lasă-le la fiert 15-20 de minute și după adaugă-le în blender alături de frișca bătută și puțină apă în care au fiert. Ca să ajungi la consistența de supă, mai adaugă apă până când devine lichidă.

Alte rețete

