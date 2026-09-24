YouTube se schimbă radical: îți vei putea crea propriul feed, iar inteligența artificială îți va recomanda videoclipuri și va traduce transmisiunile live

YouTube introduce Custom Feeds. Îți vei putea crea propria pagină cu videoclipuri recomandate

Noua funcție Custom Feeds îți va permite să creezi secțiuni personalizate pe pagina principală YouTube, în funcție de subiectele care te interesează. În loc să primești exclusiv recomandările generate de algoritmul obișnuit, vei putea descrie tipul de conținut pe care dorești să îl urmărești, iar platforma va construi automat un feed dedicat. De exemplu, vei putea solicita documentare lungi pentru seară, videoclipuri despre tehnologie, tutoriale de bricolaj sau podcasturi potrivite pentru drumul spre serviciu. Funcția va permite salvarea mai multor feeduri, care se vor actualiza automat cu recomandări noi.

Utilizatorii vor putea modifica descrierea inițială și evalua videoclipurile sugerate, astfel încât recomandările să devină mai relevante în timp. Custom Feeds va fi lansată în această toamnă în Statele Unite, pe versiunea web, în aplicațiile mobile și pe televizoarele compatibile. Google nu a anunțat încă o dată pentru disponibilitatea în România. Până atunci, utilizatorii pot continua să își organizeze experiența prin abonamente, liste de redare și setările YouTube care permit personalizarea recomandărilor și filtrarea rezultatelor.

Inteligența artificială va răspunde la întrebări despre produse și îți va organiza muzica preferată

Google pregătește și extinderea funcției Ask YouTube, un asistent bazat pe inteligență artificială care va putea oferi informații despre produsele prezentate în videoclipuri. De exemplu, atunci când urmărești o recenzie a unui smartphone, vei putea adresa întrebări suplimentare despre caracteristicile acestuia, inclusiv prin comenzi vocale pe televizor. În rezultatele căutărilor, AI-ul va putea organiza videoclipurile relevante și genera tabele comparative cu specificațiile unor produse, în funcție de preferințele utilizatorului.

YouTube Music va primi, la rândul său, funcționalități AI suplimentare. Ask Music va deveni mai vizibil în aplicație și va permite crearea sau modificarea listelor de redare prin intermediul unor instrucțiuni conversaționale. Utilizatorii vor putea solicita recomandări muzicale în funcție de starea de spirit, vor putea afla mai multe informații despre artiști și vor putea ajusta selecția pieselor fără să caute individual fiecare melodie.

O altă noutate este Your Podcast Lineup, o funcție care va genera săptămânal o prezentare audio a podcasturilor recomandate. Practic, inteligența artificială va realiza un scurt rezumat vorbit al emisiunilor care ar putea interesa utilizatorul și va explica de ce acestea merită descoperite. Noile funcționalități muzicale sunt programate pentru lansare în lunile următoare, la nivel global, pentru abonații YouTube Music și YouTube Premium.

GIF-uri în comentarii și conversații de grup direct pe YouTube

Dincolo de integrarea inteligenței artificiale, YouTube pregătește modificări importante pentru interacțiunile dintre utilizatori. Una dintre acestea este introducerea GIF-urilor în secțiunea de comentarii. Utilizatorii vor putea căuta animații populare și le vor putea publica atât sub videoclipurile obișnuite, cât și în comentariile de la YouTube Shorts. Funcția este așteptată în cursul acestui an și ar putea transforma modul în care publicul reacționează la conținutul creatorilor.

Platforma va extinde și sistemul de mesagerie privată, adăugând posibilitatea creării conversațiilor de grup. În prima etapă, funcționalitatea va fi disponibilă în Statele Unite, Regatul Unit, Singapore, Brazilia și anumite țări europene. Google nu a precizat dacă România se află printre piețele incluse în lansarea inițială. Noua opțiune ar putea permite distribuirea și discutarea videoclipurilor direct în aplicație, fără să fie necesară utilizarea unui serviciu extern de mesagerie.