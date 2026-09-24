YouTube se schimbă radical: îți vei putea crea propriul feed, iar inteligența artificială îți va recomanda videoclipuri și va traduce transmisiunile live
YouTube pregătește una dintre cele mai ample schimbări ale platformei din ultimii ani, iar modul în care descoperi videoclipuri, interacționezi cu creatorii și urmărești transmisiunile live ar putea deveni foarte diferit. Google a prezentat o serie de funcționalități care vor fi introduse în lunile următoare, inclusiv posibilitatea de a crea feeduri personalizate, de a publica GIF-uri în comentarii și de a utiliza inteligența artificială pentru căutarea și compararea produselor. Potrivit Ars Technica , noutățile au fost anunțate în cadrul evenimentului Made on YouTube 2026 și vizează atât utilizatorii obișnuiți, cât și creatorii de conținut.
Una dintre cele mai interesante schimbări este introducerea Custom Feeds, o funcție care îți va permite să organizezi videoclipurile recomandate în funcție de propriile interese, fără să depinzi exclusiv de algoritmul care stabilește ce apare pe pagina principală. În paralel, YouTube pregătește instrumente AI capabile să răspundă la întrebări despre produsele prezentate în videoclipuri, să organizeze recomandările muzicale și să traducă transmisiunile live în timp real. Nu toate funcționalitățile vor fi disponibile simultan sau în toate țările, iar unele vor fi lansate inițial doar pentru utilizatorii din Statele Unite.
YouTube introduce Custom Feeds. Îți vei putea crea propria pagină cu videoclipuri recomandate
Noua funcție Custom Feeds îți va permite să creezi secțiuni personalizate pe pagina principală YouTube, în funcție de subiectele care te interesează. În loc să primești exclusiv recomandările generate de algoritmul obișnuit, vei putea descrie tipul de conținut pe care dorești să îl urmărești, iar platforma va construi automat un feed dedicat. De exemplu, vei putea solicita documentare lungi pentru seară, videoclipuri despre tehnologie, tutoriale de bricolaj sau podcasturi potrivite pentru drumul spre serviciu. Funcția va permite salvarea mai multor feeduri, care se vor actualiza automat cu recomandări noi.
Utilizatorii vor putea modifica descrierea inițială și evalua videoclipurile sugerate, astfel încât recomandările să devină mai relevante în timp. Custom Feeds va fi lansată în această toamnă în Statele Unite, pe versiunea web, în aplicațiile mobile și pe televizoarele compatibile. Google nu a anunțat încă o dată pentru disponibilitatea în România. Până atunci, utilizatorii pot continua să își organizeze experiența prin abonamente, liste de redare și setările YouTube care permit personalizarea recomandărilor și filtrarea rezultatelor.
Inteligența artificială va răspunde la întrebări despre produse și îți va organiza muzica preferată
Google pregătește și extinderea funcției Ask YouTube, un asistent bazat pe inteligență artificială care va putea oferi informații despre produsele prezentate în videoclipuri. De exemplu, atunci când urmărești o recenzie a unui smartphone, vei putea adresa întrebări suplimentare despre caracteristicile acestuia, inclusiv prin comenzi vocale pe televizor. În rezultatele căutărilor, AI-ul va putea organiza videoclipurile relevante și genera tabele comparative cu specificațiile unor produse, în funcție de preferințele utilizatorului.
YouTube Music va primi, la rândul său, funcționalități AI suplimentare. Ask Music va deveni mai vizibil în aplicație și va permite crearea sau modificarea listelor de redare prin intermediul unor instrucțiuni conversaționale. Utilizatorii vor putea solicita recomandări muzicale în funcție de starea de spirit, vor putea afla mai multe informații despre artiști și vor putea ajusta selecția pieselor fără să caute individual fiecare melodie.
O altă noutate este Your Podcast Lineup, o funcție care va genera săptămânal o prezentare audio a podcasturilor recomandate. Practic, inteligența artificială va realiza un scurt rezumat vorbit al emisiunilor care ar putea interesa utilizatorul și va explica de ce acestea merită descoperite. Noile funcționalități muzicale sunt programate pentru lansare în lunile următoare, la nivel global, pentru abonații YouTube Music și YouTube Premium.
GIF-uri în comentarii și conversații de grup direct pe YouTube
Dincolo de integrarea inteligenței artificiale, YouTube pregătește modificări importante pentru interacțiunile dintre utilizatori. Una dintre acestea este introducerea GIF-urilor în secțiunea de comentarii. Utilizatorii vor putea căuta animații populare și le vor putea publica atât sub videoclipurile obișnuite, cât și în comentariile de la YouTube Shorts. Funcția este așteptată în cursul acestui an și ar putea transforma modul în care publicul reacționează la conținutul creatorilor.
Platforma va extinde și sistemul de mesagerie privată, adăugând posibilitatea creării conversațiilor de grup. În prima etapă, funcționalitatea va fi disponibilă în Statele Unite, Regatul Unit, Singapore, Brazilia și anumite țări europene. Google nu a precizat dacă România se află printre piețele incluse în lansarea inițială. Noua opțiune ar putea permite distribuirea și discutarea videoclipurilor direct în aplicație, fără să fie necesară utilizarea unui serviciu extern de mesagerie.
Creatorii vor putea edita videoclipuri cu Gemini și testa automat mai multe variante
Pentru creatorii de conținut, YouTube pregătește un asistent conversațional bazat pe Gemini, integrat în YouTube Create și în instrumentele dedicate videoclipurilor Shorts. Acesta va permite editarea materialelor prin instrucțiuni scrise, fără ca utilizatorul să fie nevoit să efectueze manual fiecare operațiune. Creatorii vor putea solicita reorganizarea secvențelor, eliminarea anumitor fragmente, sincronizarea muzicii cu imaginile și adăugarea unor elemente grafice.
YouTube Studio va primi, de asemenea, instrumente suplimentare pentru analizarea performanțelor videoclipurilor. Noua funcție de testare A/B va permite compararea a până la trei variante de montaj ale aceluiași material, pentru a identifica versiunea care atrage cel mai mult publicul. Ask Studio va putea genera recomandări privind ritmul videoclipurilor, structura poveștii și miniaturile utilizate pentru prezentarea conținutului. Inteligența artificială va putea analiza inclusiv videoclipurile mai vechi și va sugera modificări pentru a le îmbunătăți performanța.
Extinderea acestor instrumente vine însă într-un moment în care YouTube se confruntă și cu problema videoclipurilor false generate cu inteligență artificială . Automatizarea procesului de creație poate reduce timpul necesar editării, dar ridică și întrebări privind autenticitatea materialelor publicate și capacitatea platformei de a diferenția conținutul original de cel generat artificial în scopul atragerii vizualizărilor.
Transmisiunile live vor fi traduse automat, iar creatorii vor putea concura pentru susținerea publicului
O altă schimbare importantă este introducerea dublajului automat pentru transmisiunile live. Începând cu primele luni ale anului 2027, YouTube va testa o funcție care va traduce în timp real discursul creatorilor, astfel încât spectatorii din alte țări să poată asculta transmisiunile în limba preferată. Potrivit companiei, peste 40% din timpul de vizionare a transmisiunilor live provine de la spectatori aflați în afara țării de origine a creatorului. Google nu a precizat încă limbile care vor fi disponibile în etapa inițială.
Noua funcție reprezintă o continuare a eforturilor YouTube de a elimina barierele lingvistice. Platforma a început deja să extindă dublajul automat cu AI pentru milioane de videoclipuri obișnuite , însă traducerea în timp real a transmisiunilor live presupune provocări suplimentare legate de viteză, acuratețe și păstrarea sensului original al conversațiilor.
Tot în 2027 va fi introdus Live Showdown, un format interactiv în care doi creatori vor putea concura în timpul unei transmisiuni comune. Spectatorii îi vor putea susține prin mesaje, cadouri virtuale și Super Chats, iar contribuțiile vor fi reflectate într-un clasament actualizat în timp real. YouTube va introduce și un sistem care va permite asocierea automată a creatorilor aflați deja în direct, inclusiv a celor care nu se cunosc.
Prin aceste schimbări, YouTube încearcă să transforme platforma într-un spațiu în care descoperirea conținutului, interacțiunea cu creatorii și experiența de vizionare sunt tot mai mult influențate de inteligența artificială. Pentru utilizatorii din România, disponibilitatea funcțiilor va depinde de calendarul regional al lansărilor, însă direcția anunțată de Google arată că atât pagina principală, cât și modul în care sunt create și urmărite videoclipurile vor suferi modificări importante în lunile următoare.