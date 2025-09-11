YouTube extinde dublajul cu AI la milioane de clipuri, inclusiv în klingoniană (româna, în curs de extindere)

Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
11 sept. 2025 | 22:36
de Cristian Cojocaru

YouTube caută să îmbunătățească permanent serviciile, astfel că va introduce dublajul în mai multe limbi pentru milioane de clipuri. (Imagine concept Playtech realizată cu ajutorul OpenAI)

YouTube trece din faza de test la o lansare pe scară largă a dublajului generat cu inteligență artificială (AI) pentru milioane de creatori. Practic, același clip poate avea mai multe piste audio, selectabile din player, astfel încât publicul să asculte în limba preferată fără versiuni separate ale videoclipului. Miza platformei: un singur URL, audiență globală – mai mult watch time și distribuție mai bună pentru conținut.

În pilotul derulat până acum, clipurile cu audio multilingv au atras o cotă notabilă de vizionare din limbi diferite de cea originală. Rezultatul: un creator poate crește rapid în piețe noi, fără costul clasic al unui studio de dublaj sau refilmări.

Cum funcționează și ce limbi sunt vizate pe YouTube

Sistemul adaugă un „strat audio” peste video. La încărcare sau post-publicare, creatorul poate solicita o pistă într-o limbă disponibilă și o atașează la același clip, precizează YouTube pe blogul oficial. Schimbarea limbii se face dintr-un meniu similar subtitrărilor. În primul val sunt prioritizate limbi cu volum mare (de ex. engleză, spaniolă, franceză, germană, portugheză, italiană, japoneză, hindi, indoneziană). Ca exemplu de ambiție tehnică, YouTube menționează și klingoniana.

Platforma testează și miniaturi multilingve: textul de pe thumbnail se adaptează automat la limba utilizatorului, crescând lizibilitatea fără zeci de imagini separate.

Stadiul pentru limba română

Pentru română, statusul este în curs de extindere și poate diferi de la un canal la altul. Există fluxuri în care conținutul în română poate fi dublat automat în engleză, în timp ce direcția inversă (engleză → română) nu este încă disponibilă uniform. Până la activarea completă, creatorii pot încărca piste audio în română realizate manual, folosind tot infrastructura multi-audio a YouTube, astfel încât publicul român sau diaspora să poată selecta direct limba.

Beneficii, limite și bune practici

Beneficiul-cheie pentru creatori este scalarea: același video devine relevant în mai multe regiuni, iar algoritmul are motive să recomande clipul acolo unde bariera lingvistică dispare. Pentru public, bariera „nu înțeleg limba” se transformă într-o setare din player.

Există însă limite inerente ale dublajului AI: poate rata nuanțe culturale, umor, jocuri de cuvinte sau tonul vocii. În domenii sensibile (medical, juridic, educație cu risc), este recomandată o verificare umană: validarea textului, eventual o pistă „voice match” revizuită sau, când bugetul permite, dublaj de studio.

Pentru rezultate bune: pregătește transcript corect, separă vocea de muzică/efecte în mix, alege un set scurt de limbi-țintă pe baza analytics și explică în descriere ce piste sunt AI și care sunt umane. Actualizează periodic setul de limbi – inclusiv adăugând româna imediat ce apare pe canalul tău.

În ansamblu, YouTube își transformă playerul într-un spațiu nativ multilingv. Pe măsură ce extinderea se rulează, utilizatorii vor găsi tot mai multe clipuri cu audio alternativ, iar creatorii care adoptă timpuriu multi-audio – cu AI sau dublaj propriu – vor câștiga vizibilitate pe piețe noi, menținând în același timp control editorial asupra nuanțelor.

