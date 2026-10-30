Windows 11 primește o schimbare mult așteptată în meniul de click dreapta și o nouă opțiune de recuperare
Microsoft a început distribuirea unei actualizări pentru Windows 11 care le permite oamenilor să personalizeze meniul afișat la click dreapta. Schimbarea răspunde unei nemulțumiri vechi legate de interfața sistemului de operare, în care comenzile folosite frecvent au fost mutate în meniuri secundare sau înlocuite cu pictograme. Actualizarea KB5127936 aduce și o funcție de recuperare prin cloud, care poate reinstala Windows chiar și atunci când sistemul nu mai pornește.
Lansarea vine în aceeași săptămână în care Microsoft a raportat o scădere a veniturilor din categoria Windows OEM și dispozitive. În timp ce compania continuă să înregistreze creșteri importante în zona serviciilor cloud și a platformei Azure, vânzările asociate licențelor Windows pentru PC-uri noi au avut rezultate sub așteptări, anunță Ars Technica.
Meniul de click dreapta poate fi reorganizat după preferințele fiecăruia
Actualizarea KB5127936 este destinată versiunilor Windows 11 25H2 și 26H2 și este distribuită treptat. Asta înseamnă că funcțiile noi nu vor apărea simultan pe toate calculatoarele eligibile. Microsoft va extinde disponibilitatea lor pe măsură ce actualizarea avansează de la etapa de distribuire graduală la cea generală.
Cea mai vizibilă schimbare vizează meniul contextual din File Explorer, deschis printr-un click dreapta pe un fișier sau pe un folder. În versiunile anterioare de Windows 11, unele comenzi familiare erau ascunse în secțiunea „Show more options”, iar operațiunile de tăiere, copiere, lipire, redenumire și ștergere apăreau sub forma unui rând de pictograme.
Noua opțiune „Customize menu” permite modificarea meniului fără aplicații suplimentare. Pot fi activate sau dezactivate comenzi integrate în Windows, precum „Send to” și „Create shortcut”, iar utilizatorii pot adăuga inclusiv opțiunea de imprimare. De asemenea, pot decide ce extensii ale aplicațiilor terțe apar direct în meniul principal și care sunt păstrate într-un submeniu.
Actualizarea permite și afișarea comenzilor Cut, Copy, Paste, Rename, Delete și Share sub forma unor opțiuni text, nu doar ca pictograme. Poziția unor elemente poate fi schimbată, iar comanda Properties poate fi mutată în partea de jos a meniului. Astfel, interfața poate fi adaptată în funcție de comenzile folosite cel mai des.
Cloud Rebuild poate reinstala Windows chiar dacă PC-ul nu mai pornește
O altă noutate importantă este Cloud Rebuild, o funcție de recuperare care permite reinstalarea Windows 11 folosind o imagine a sistemului și drivere descărcate direct prin Windows Update. Opțiunea este concepută inclusiv pentru situațiile în care calculatorul nu mai poate porni și nu mai poate ajunge la interfața obișnuită a sistemului de operare.
Până acum, reinstalarea Windows în astfel de cazuri putea necesita un mediu extern, precum un stick USB pregătit în prealabil, sau o imagine de recuperare personalizată. Cloud Rebuild elimină această necesitate, cu condiția ca dispozitivul să poată accesa o conexiune la internet prin cablu Ethernet sau Wi-Fi.
Funcția poate fi pornită din Windows, accesând Settings, System și Recovery, apoi opțiunea Rebuild PC. Dacă sistemul nu mai pornește după mai multe încercări, calculatorul poate intra automat în mediul Windows Recovery Environment. De acolo, opțiunea se găsește în meniul Troubleshoot, la secțiunea de recuperare.
Există însă o diferență importantă între recuperarea sistemului și repararea instalării existente. Cloud Rebuild reinstalează Windows, nu încearcă pur și simplu să repare instalarea actuală. Înainte de proces, este afișat un avertisment privind pierderea datelor, iar proprietarul calculatorului poate alege eliminarea fișierelor sau ștergerea securizată a acestora, în funcție de opțiunile disponibile. Prin urmare, aplicațiile instalate și datele care nu au fost salvate separat pot să nu mai fie disponibile după reinstalare.
Actualizarea aduce și alte schimbări în Windows 11
KB5127936 include modificări și pentru alte componente ale sistemului de operare. File Explorer primește o afișare mai consecventă a informațiilor despre fișiere în rezultatele căutării, precum numele, locația și data. Bara de adrese acceptă acum caracterul „~”, care permite accesarea mai rapidă a folderului personal și a subfolderelor acestuia. În plus, fereastra Folder Options primește suport pentru modul întunecat.
Microsoft a îmbunătățit și unele elemente din setări. Pagina Privacy & security grupează mai clar controalele pentru cameră, microfon și localizare, iar informațiile despre utilizarea acestora sunt mai ușor de consultat. În modul Xbox, interfața Gaming Task View primește o bară de navigare cu acces rapid la revenirea pe desktop și la opțiunile de alimentare.
Actualizarea include și modificări pentru Magnifier, aplicația Phone Link și bara de activități. În cazul Magnifier, a fost introdusă o opțiune de contrast care poate reduce disconfortul provocat de lumina ecranului, fără să modifice culorile originale din fotografii, videoclipuri sau grafice.
Veniturile Microsoft din Windows OEM au scăzut cu 27%
Actualizarea software vine într-un moment în care rezultatele financiare ale Microsoft arată o evoluție mai slabă pentru segmentul asociat vânzărilor de PC-uri. În raportul pentru primul trimestru al anului fiscal 2027, încheiat la 30 septembrie 2026, compania a raportat venituri totale de 92,3 miliarde de dolari, în creștere cu 19% față de aceeași perioadă a anului precedent.
În schimb, veniturile din categoria Windows OEM au scăzut cu 27%, respectiv cu 28% dacă este eliminat efectul variațiilor valutare. Amy Hood, directoarea financiară a Microsoft, a explicat că rezultatul a fost influențat de cererea ridicată pentru Windows 10 din anul precedent, înainte de încheierea perioadei de suport, de reducerea stocurilor distribuitorilor și producătorilor de PC-uri și de o cerere mai slabă pe piața calculatoarelor.
Categoria mai largă Windows OEM și dispozitive, care include și produsele Surface, a înregistrat o scădere de 22%. Microsoft se așteaptă ca tendințele negative să continue în restul anului fiscal. Noile produse hardware nu au avut timp să influențeze rezultatele trimestrului încheiat în septembrie.
În același timp, afacerea cloud a companiei a continuat să crească. Veniturile Microsoft Cloud au ajuns la 63,9 miliarde de dolari, cu 30% mai mult decât în urmă cu un an, iar Azure a raportat o creștere de 48%. Serviciile cloud reprezintă astfel o parte tot mai importantă din activitatea Microsoft, în timp ce segmentul calculatoarelor și al licențelor Windows se confruntă cu o cerere mai redusă.