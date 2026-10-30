Windows 11 primește o schimbare mult așteptată în meniul de click dreapta și o nouă opțiune de recuperare

Meniul de click dreapta poate fi reorganizat după preferințele fiecăruia

Actualizarea KB5127936 este destinată versiunilor Windows 11 25H2 și 26H2 și este distribuită treptat. Asta înseamnă că funcțiile noi nu vor apărea simultan pe toate calculatoarele eligibile. Microsoft va extinde disponibilitatea lor pe măsură ce actualizarea avansează de la etapa de distribuire graduală la cea generală.

Cea mai vizibilă schimbare vizează meniul contextual din File Explorer, deschis printr-un click dreapta pe un fișier sau pe un folder. În versiunile anterioare de Windows 11, unele comenzi familiare erau ascunse în secțiunea „Show more options”, iar operațiunile de tăiere, copiere, lipire, redenumire și ștergere apăreau sub forma unui rând de pictograme.

Noua opțiune „Customize menu” permite modificarea meniului fără aplicații suplimentare. Pot fi activate sau dezactivate comenzi integrate în Windows, precum „Send to” și „Create shortcut”, iar utilizatorii pot adăuga inclusiv opțiunea de imprimare. De asemenea, pot decide ce extensii ale aplicațiilor terțe apar direct în meniul principal și care sunt păstrate într-un submeniu.

Actualizarea permite și afișarea comenzilor Cut, Copy, Paste, Rename, Delete și Share sub forma unor opțiuni text, nu doar ca pictograme. Poziția unor elemente poate fi schimbată, iar comanda Properties poate fi mutată în partea de jos a meniului. Astfel, interfața poate fi adaptată în funcție de comenzile folosite cel mai des.

Cloud Rebuild poate reinstala Windows chiar dacă PC-ul nu mai pornește

O altă noutate importantă este Cloud Rebuild, o funcție de recuperare care permite reinstalarea Windows 11 folosind o imagine a sistemului și drivere descărcate direct prin Windows Update. Opțiunea este concepută inclusiv pentru situațiile în care calculatorul nu mai poate porni și nu mai poate ajunge la interfața obișnuită a sistemului de operare.

Până acum, reinstalarea Windows în astfel de cazuri putea necesita un mediu extern, precum un stick USB pregătit în prealabil, sau o imagine de recuperare personalizată. Cloud Rebuild elimină această necesitate, cu condiția ca dispozitivul să poată accesa o conexiune la internet prin cablu Ethernet sau Wi-Fi.

Funcția poate fi pornită din Windows, accesând Settings, System și Recovery, apoi opțiunea Rebuild PC. Dacă sistemul nu mai pornește după mai multe încercări, calculatorul poate intra automat în mediul Windows Recovery Environment. De acolo, opțiunea se găsește în meniul Troubleshoot, la secțiunea de recuperare.