Windows 11 primește o funcție extrem de utilă. Poți modifica setările calculatorului direct din căutare, fără să mai deschizi meniul Settings

Potrivit Wccftech, funcționalitatea este disponibilă pentru testare în Windows 11 Build 26320.9876, distribuită pe 6 noiembrie 2026 către participanții Windows Insider din canalul Beta. Microsoft a lansat ulterior și versiunea 26320.9877, fără funcționalități suplimentare. Noua experiență, denumită „inline actions”, transformă Windows Search dintr-un instrument pentru găsirea fișierelor și aplicațiilor într-un centru de control al calculatorului.

Cum poți modifica setările Windows 11 direct din bara de căutare

Noua funcționalitate permite executarea unor comenzi obișnuite fără deschiderea ferestrelor dedicate din sistemul de operare.

De exemplu, dacă apeși combinația de taste Windows + S și introduci comanda „Turn on dark mode”, Windows Search va afișa un rezultat interactiv care permite activarea temei întunecate.

Același mecanism funcționează pentru activarea Bluetooth, creșterea luminozității, pornirea modului Night Light sau oprirea sunetului.

Mai mult, Microsoft a introdus suport pentru instrucțiuni precise, precum „Set volume to 80%”, prin care poți modifica volumul la valoarea dorită. O altă comandă, „Bigger mouse pointer”, permite ajustarea dimensiunii cursorului.

Exemple de comenzi acceptate Comandă Ce face Turn on dark mode Activează tema întunecată Enable Bluetooth Activează Bluetooth Set volume to 80% Setează volumul la 80% Increase brightness Crește luminozitatea Turn on night light Activează lumina de noapte

Schimbarea ar putea elimina unul dintre inconvenientele Windows 11, unde anumite opțiuni sunt împărțite între aplicația Settings, meniurile rapide și vechiul Control Panel.

Funcționalitatea completează și alte îmbunătățiri ale sistemului de căutare. Recent, Playtech a explicat cum poți găsi instant orice fișier din laptop, chiar dacă ai uitat unde l-ai salvat.

Windows Search poate organiza automat ferestrele aplicațiilor

Noutățile nu se limitează la setările calculatorului. Microsoft testează și posibilitatea de a controla poziționarea ferestrelor prin comenzi introduse în Windows Search.

De exemplu, instrucțiunea „Snap Notepad and Calculator” permite organizarea celor două aplicații una lângă cealaltă, fără să fie necesară redimensionarea manuală a ferestrelor.

Comanda „Show desktop” afișează desktopul, iar „Minimize all but Excel” minimizează celelalte aplicații, păstrând vizibilă fereastra Excel. Microsoft a îmbunătățit și interpretarea comenzilor, astfel încât sistemul să recunoască mai bine sinonimele și anumite greșeli de tastare.

Interfața reproiectată utilizează WinUI 3, tehnologia modernă Microsoft pentru dezvoltarea aplicațiilor Windows. Compania promite un consum mai redus de memorie, reacții mai rapide și afișarea rezultatelor într-un panou unic, mai simplu.

Schimbarea apare în contextul în care Microsoft pregătește și alte modificări importante pentru Windows 11, inclusiv o integrare opțională Copilot în funcția de căutare.

Noua funcție nu necesită Copilot sau un calculator special pentru AI

Un detaliu important este că aceste comenzi nu depind de inteligența artificială generativă. Prin urmare, nu ai nevoie de Copilot sau de un procesor cu unitate NPU dedicată.

Microsoft folosește un model de machine learning de dimensiuni reduse, care rulează local pe procesorul calculatorului și interpretează cererile în raport cu o colecție prestabilită de acțiuni.

Această abordare permite utilizarea funcționalității și pe calculatoare obișnuite, fără cerințele hardware asociate dispozitivelor Copilot+ PC. Totuși, există limitări. Nu toate comenzile sunt acceptate, iar unele operațiuni pot necesita confirmări suplimentare sau pot deschide în continuare pagina corespunzătoare din Settings.

De asemenea, funcția este separată de integrarea Copilot pe care Microsoft intenționează să o ofere opțional în Windows Search.

Când poți testa noua experiență Windows Search

În prezent, funcționalitatea este distribuită treptat participanților Windows Insider din canalele Beta și Experimental, pe versiunile compatibile.

Pentru testare, trebuie să ai Windows configurat în limba engleză, singura acceptată în această etapă. Accesul se face prin combinația Windows + S sau prin caseta Search din bara de activități.

Căutările inițiate direct din meniul Start continuă momentan să folosească interfața veche. Microsoft nu a anunțat încă o dată oficială pentru distribuirea funcționalității către toți utilizatorii Windows 11.

Până atunci, noua experiență reprezintă o direcție interesantă pentru sistemul de operare, mai ales într-o perioadă în care Microsoft încearcă să repare problemele de performanță și utilizare ale Windows 11.

Dacă va ajunge în versiunea stabilă, Windows Search ar putea deveni unul dintre cele mai rapide instrumente pentru controlul calculatorului, eliminând numeroși pași necesari în prezent pentru operațiunile de zi cu zi.