De la declarațiile lui Sam Altman la o parodie despre memoria RAM

Ideea îi aparține dezvoltatorului Iain Kay, care a publicat Ram-Altman ca proiect satiric, în urma unor comentarii făcute de Sam Altman în podcastul Cheeky Pint. Episodul, înregistrat pe 29 octombrie alături de John Collison, președintele Stripe, a abordat inclusiv problema resurselor hardware necesare pentru rularea modelelor AI.

Altman a atras atenția asupra faptului că tot mai multe persoane vor să ruleze modele AI direct pe propriile calculatoare, fără să depindă de infrastructura din centrele de date. În opinia sa, această tendință ridică o problemă la nivelul distribuției globale a resurselor: o cantitate importantă din oferta limitată de memorie DRAM ajunge în calculatoare personale, unde poate fi folosită doar o mică parte din timp.

„Mulți oameni vor inferență locală. Cumva, presupun că problema este rezolvată acum pentru că vom avea modele open-source, pe care le vom putea rula pe calculatoarele noastre, fără să mai avem nevoie de toate resursele din centrele de date. Dar, din perspectiva alocării globale, este destul de rău ca fiecare să aibă o cantitate mare din rezerva limitată de DRAM a lumii în propriul computer, unde este folosită doar 5% din timp”, a spus Altman.

Declarațiile au devenit rapid subiect de discuție, iar directorul OpenAI a explicat ulterior că afirmațiile sale au fost scoase din context. Pe platforma X, și-a schimbat pentru scurt timp numele afișat în „RAM Altman”. Gestul a inspirat chiar denumirea proiectului lui Kay, care a descris schimbarea drept o idee „obiectiv excelentă”, scrie Ars Technica.

Cum verifică Ram-Altman memoria disponibilă pe un computer

Ram-Altman este un script Bash destinat sistemelor Linux. Acesta citește informațiile despre memorie din fișierul /proc/meminfo și calculează diferența dintre MemTotal și MemAvailable. Astfel, programul estimează câtă memorie RAM poate fi folosită fără ca sistemul să fie nevoit să recurgă la memoria virtuală.

Alegerea indicatorului este importantă, deoarece valoarea afișată de Linux la categoria „free” nu reprezintă întotdeauna memoria care poate fi utilizată în acel moment. Sistemul de operare folosește o parte din RAM pentru cache, păstrând temporar date care pot fi accesate mai rapid. Această memorie nu este neapărat ocupată definitiv: nucleul Linux o poate recupera atunci când alte aplicații au nevoie de resurse.

Prin urmare, simpla verificare a memoriei libere poate oferi o imagine incompletă asupra situației. MemAvailable este o estimare calculată de nucleul Linux, care ia în considerare și memoria recuperabilă. Scriptul folosește această valoare pentru a stabili dacă pragul de 10% a fost depășit.