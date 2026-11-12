O glumă despre Sam Altman a devenit un instrument pentru verificarea memoriei RAM. Cum funcționează scriptul care îi trimite rapoarte fictive
Un programator a transformat declarațiile lui Sam Altman despre memoria RAM din calculatoarele personale într-o glumă care a atras atenția comunității Linux.
Scriptul Ram-Altman verifică memoria disponibilă pe un computer și, dacă aceasta depășește 10% din capacitatea totală, generează un e-mail ironic adresat directorului OpenAI. Mesajul nu este trimis automat către Altman, iar proiectul poate fi testat fără expedierea vreunui e-mail.
De la declarațiile lui Sam Altman la o parodie despre memoria RAM
Ideea îi aparține dezvoltatorului Iain Kay, care a publicat Ram-Altman ca proiect satiric, în urma unor comentarii făcute de Sam Altman în podcastul Cheeky Pint. Episodul, înregistrat pe 29 octombrie alături de John Collison, președintele Stripe, a abordat inclusiv problema resurselor hardware necesare pentru rularea modelelor AI.
Altman a atras atenția asupra faptului că tot mai multe persoane vor să ruleze modele AI direct pe propriile calculatoare, fără să depindă de infrastructura din centrele de date. În opinia sa, această tendință ridică o problemă la nivelul distribuției globale a resurselor: o cantitate importantă din oferta limitată de memorie DRAM ajunge în calculatoare personale, unde poate fi folosită doar o mică parte din timp.
„Mulți oameni vor inferență locală. Cumva, presupun că problema este rezolvată acum pentru că vom avea modele open-source, pe care le vom putea rula pe calculatoarele noastre, fără să mai avem nevoie de toate resursele din centrele de date. Dar, din perspectiva alocării globale, este destul de rău ca fiecare să aibă o cantitate mare din rezerva limitată de DRAM a lumii în propriul computer, unde este folosită doar 5% din timp”, a spus Altman.
Declarațiile au devenit rapid subiect de discuție, iar directorul OpenAI a explicat ulterior că afirmațiile sale au fost scoase din context. Pe platforma X, și-a schimbat pentru scurt timp numele afișat în „RAM Altman”. Gestul a inspirat chiar denumirea proiectului lui Kay, care a descris schimbarea drept o idee „obiectiv excelentă”, scrie Ars Technica.
Cum verifică Ram-Altman memoria disponibilă pe un computer
Ram-Altman este un script Bash destinat sistemelor Linux. Acesta citește informațiile despre memorie din fișierul /proc/meminfo și calculează diferența dintre MemTotal și MemAvailable. Astfel, programul estimează câtă memorie RAM poate fi folosită fără ca sistemul să fie nevoit să recurgă la memoria virtuală.
Alegerea indicatorului este importantă, deoarece valoarea afișată de Linux la categoria „free” nu reprezintă întotdeauna memoria care poate fi utilizată în acel moment. Sistemul de operare folosește o parte din RAM pentru cache, păstrând temporar date care pot fi accesate mai rapid. Această memorie nu este neapărat ocupată definitiv: nucleul Linux o poate recupera atunci când alte aplicații au nevoie de resurse.
Prin urmare, simpla verificare a memoriei libere poate oferi o imagine incompletă asupra situației. MemAvailable este o estimare calculată de nucleul Linux, care ia în considerare și memoria recuperabilă. Scriptul folosește această valoare pentru a stabili dacă pragul de 10% a fost depășit.
Dezvoltatorul a explicat că formula include memoria folosită pentru page cache și anumite zone de memorie recuperabile, dar exclude tmpfs și memoria partajată. Utilizatorii pot programa verificarea la fiecare cinci minute. Dacă sistemul raportează că mai mult de 10% din RAM este disponibilă, programul generează un mesaj ironic, folosind unul dintre mai multe șabloane. Trimiterea este limitată la un singur e-mail pe zi.
Testul pe un computer cu 16 GB RAM arată cum funcționează scriptul
Un test realizat pe un sistem Fedora 44 KDE a confirmat valorile raportate de Ram-Altman. Computerul avea 16 GB de memorie RAM instalată fizic, însă sistemul de operare indica o capacitate totală utilizabilă de 14,9 GiB, după ce nucleul și firmware-ul își rezervaseră resursele necesare.
Din acest total, scriptul a raportat 10 GiB utilizați și 4,9 GiB disponibili, adică 33,1% din memoria utilizabilă. Rezultatul nu reprezintă doar suma valorilor afișate la categoriile „free” și „cache”, ci estimarea nucleului Linux privind cantitatea de memorie care poate fi recuperată și pusă la dispoziția aplicațiilor.
Mesajul generat în urma testului ilustrează tonul glumei. E-mailul fictiv are subiectul „Unused RAM detected in the wild” și îi transmite lui Sam că sistemul are 4,9 GiB disponibili, în timp ce nivelul de amenințare este că „cineva de la OpenAI ar putea observa”. Expeditorul se prezintă drept un proprietar îngrijorat de memoria RAM, iar mesajul se încheie cu formula ironică „Stay allocated”.
Proiectul poate fi descărcat de pe GitHub și testat fără trimiterea vreunui mesaj. După clonarea repository-ului și acordarea permisiunilor de execuție, utilizatorii Linux pot folosi comenzile –status, pentru a vedea situația memoriei, și –dry-run, pentru a previzualiza un e-mail generat automat. Fiecare rulare de test poate produce un mesaj diferit.
De ce gluma nu demonstrează exact ce susținea Sam Altman
Există însă o diferență importantă între ceea ce măsoară scriptul și ideea exprimată de directorul OpenAI. Ram-Altman verifică ce cantitate de memorie este disponibilă la momentul măsurătorii. Altman vorbea despre cât timp rămâne memoria nefolosită, nu doar despre câtă RAM este liberă într-un anumit moment.
Astfel, faptul că un computer are 33,1% din memoria RAM disponibilă nu arată cât de des se întâmplă acest lucru și nici cât timp rămâne acea capacitate neutilizată. Scriptul transformă declarația într-o glumă tehnică, dar nu oferă o demonstrație completă a argumentului despre eficiența utilizării resurselor la nivel global.
Autorul proiectului insistă că varianta de testare este cea mai potrivită pentru cei care vor să se amuze fără să trimită mesaje nimănui. Scriptul nu include adresa de e-mail a lui Sam Altman, iar cei care aleg să configureze o versiune funcțională sunt încurajați să folosească doar propriile adrese și să respecte eventualele solicitări de oprire a mesajelor.