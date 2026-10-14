Wi-Fi 7 are un avantaj mai important decât viteza maximă. Cum poate face internetul mai stabil când toată lumea este conectată

Problema nu ține doar de lățimea de bandă disponibilă. Dispozitivele conectate prin Wi-Fi trebuie să împartă timpul în care pot transmite date pe același canal radio. Cu cât canalul este mai aglomerat, cu atât unele dispozitive pot fi nevoite să aștepte mai mult înainte de a comunica cu routerul.

Aceste întârzieri pot afecta în special activitățile care au nevoie de un răspuns rapid. În jocurile online, de exemplu, creșterea latenței se poate traduce printr-o diferență vizibilă între acțiunea jucătorului și reacția din joc. În apelurile video, variațiile întârzierilor pot provoca întreruperi sau pot afecta sincronizarea sunetului cu imaginea.

Un alt indicator important este jitter-ul, care măsoară variațiile latenței. Chiar dacă întârzierea medie rămâne relativ mică, fluctuațiile mari pot afecta stabilitatea conexiunii.

Wi-Fi 6 a introdus tehnologii precum OFDMA, concepute pentru a gestiona mai eficient comunicarea dintre router și mai multe dispozitive. Wi-Fi 7 continuă această direcție prin MLO, o funcție care oferă o modalitate diferită de a gestiona legăturile wireless și de a limita efectele aglomerației din rețea.

Cum funcționează Multi-Link Operation pe Wi-Fi 7

Multi-Link Operation permite dispozitivelor compatibile cu Wi-Fi 7 să stabilească mai multe legături wireless prin intermediul benzilor de frecvență disponibile. În loc să depindă de o singură legătură, conexiunea poate beneficia de alternative atunci când apar interferențe sau când canalul folosit devine aglomerat.

Pentru a înțelege mai ușor avantajul, poate fi luat exemplul unui laptop conectat la router prin banda de 5 GHz. Dacă legătura respectivă este afectată de traficul intens sau de interferențe, MLO poate permite folosirea unei alte legături disponibile, în funcție de modul în care funcționează implementarea tehnologiei.

Unele variante MLO pot transmite date simultan prin mai multe legături. Această abordare poate crește debitul de transfer și poate îmbunătăți fiabilitatea conexiunii. Alte implementări folosesc mecanisme care permit alternarea între legături, fără ca datele să fie transmise în paralel prin toate benzile.