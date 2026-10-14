Wi-Fi 7 are un avantaj mai important decât viteza maximă. Cum poate face internetul mai stabil când toată lumea este conectată
Wi-Fi 7 promite viteze foarte mari, însă performanța unei rețele wireless nu se măsoară doar în câți megabiți pe secundă poate transfera. Atunci când mai multe dispozitive folosesc simultan internetul, întârzierile și fluctuațiile conexiunii pot deveni o problemă chiar și în locuințele cu abonamente rapide. Una dintre funcțiile care ar putea îmbunătăți această situație este Multi-Link Operation (MLO), o tehnologie care permite dispozitivelor compatibile să folosească mai multe legături wireless.
De ce poate deveni lent internetul chiar dacă ai o conexiune rapidă
Un abonament cu viteză mare și un router performant nu garantează că toate activitățile online vor funcționa fără întârzieri. Într-o locuință în care cineva participă la o videoconferință, altcineva descarcă fișiere, iar un alt membru al familiei se joacă online sau urmărește un film, rețeaua trebuie să gestioneze mai multe fluxuri de date în același timp.
Problema nu ține doar de lățimea de bandă disponibilă. Dispozitivele conectate prin Wi-Fi trebuie să împartă timpul în care pot transmite date pe același canal radio. Cu cât canalul este mai aglomerat, cu atât unele dispozitive pot fi nevoite să aștepte mai mult înainte de a comunica cu routerul.
Aceste întârzieri pot afecta în special activitățile care au nevoie de un răspuns rapid. În jocurile online, de exemplu, creșterea latenței se poate traduce printr-o diferență vizibilă între acțiunea jucătorului și reacția din joc. În apelurile video, variațiile întârzierilor pot provoca întreruperi sau pot afecta sincronizarea sunetului cu imaginea.
Un alt indicator important este jitter-ul, care măsoară variațiile latenței. Chiar dacă întârzierea medie rămâne relativ mică, fluctuațiile mari pot afecta stabilitatea conexiunii.
Wi-Fi 6 a introdus tehnologii precum OFDMA, concepute pentru a gestiona mai eficient comunicarea dintre router și mai multe dispozitive. Wi-Fi 7 continuă această direcție prin MLO, o funcție care oferă o modalitate diferită de a gestiona legăturile wireless și de a limita efectele aglomerației din rețea.
Cum funcționează Multi-Link Operation pe Wi-Fi 7
Multi-Link Operation permite dispozitivelor compatibile cu Wi-Fi 7 să stabilească mai multe legături wireless prin intermediul benzilor de frecvență disponibile. În loc să depindă de o singură legătură, conexiunea poate beneficia de alternative atunci când apar interferențe sau când canalul folosit devine aglomerat.
Pentru a înțelege mai ușor avantajul, poate fi luat exemplul unui laptop conectat la router prin banda de 5 GHz. Dacă legătura respectivă este afectată de traficul intens sau de interferențe, MLO poate permite folosirea unei alte legături disponibile, în funcție de modul în care funcționează implementarea tehnologiei.
Unele variante MLO pot transmite date simultan prin mai multe legături. Această abordare poate crește debitul de transfer și poate îmbunătăți fiabilitatea conexiunii. Alte implementări folosesc mecanisme care permit alternarea între legături, fără ca datele să fie transmise în paralel prin toate benzile.
Un exemplu este Enhanced Multi-Link Single Radio (EMLSR), care permite unui dispozitiv să gestioneze mai multe legături și să folosească legătura potrivită în funcție de condițiile rețelei. Beneficiul nu constă neapărat în obținerea unei viteze maxime mai mari, ci în posibilitatea de a reduce așteptarea atunci când conexiunea principală este afectată.
Totuși, MLO nu înseamnă că orice dispozitiv Wi-Fi 7 va combina automat toate benzile disponibile pentru a obține viteze spectaculoase. Rezultatul depinde de capacitățile routerului, de dispozitivul conectat și de modul concret în care este implementată tehnologia, scrie How to Geek.
Testele arată că MLO poate reduce întârzierile în rețelele aglomerate
Potențialul tehnologiei nu se limitează la explicații teoretice. În februarie 2026, Wireless Broadband Alliance (WBA), CableLabs și Intel au publicat rezultatele unor teste realizate într-o locuință cu o suprafață de aproximativ 4.500 de picioare pătrate, echivalentul a circa 418 metri pătrați.
Folosind echipamente comerciale compatibile cu Wi-Fi 7, cercetătorii au constatat că MLO a redus latența la nivelul aplicațiilor cu 35-48%. Jitter-ul a scăzut cu până la 40%, iar în condiții de interferență puternică în banda de 6 GHz, debitul de transfer a fost de două ori mai mare decât în cazul unei conexiuni care folosea o singură legătură.
Rezultatele sugerează că avantajul poate fi important în situațiile în care stabilitatea contează mai mult decât atingerea unei viteze maxime în condiții ideale. Pentru apelurile video, jocurile online și alte activități sensibile la întârzieri, reducerea fluctuațiilor poate avea un impact mai vizibil decât o creștere a vitezei teoretice.
Un alt set de teste, realizat în martie 2026 de WBA împreună cu AT&T, Ruckus Networks și Intel, a înregistrat o reducere de până la 66% a latenței la încărcarea datelor pentru traficul în timp real, în condiții de interferență. Testele au fost realizate într-un mediu de tip enterprise, astfel că rezultatele nu pot fi transferate automat în orice locuință.
Cu toate acestea, ambele evaluări indică direcția în care ar putea evolua rețelele wireless. O conexiune mai constantă, cu mai puține variații ale întârzierilor, poate fi mai utilă în activitățile de zi cu zi decât o valoare impresionantă obținută într-un test de viteză.
De ce nu toate routerele Wi-Fi 7 oferă încă avantajele promise de MLO
Deși standardul Wi-Fi 7 include această tehnologie, implementarea sa în echipamentele disponibile pe piață nu oferă peste tot aceleași posibilități. O analiză realizată de RTINGS, care a evaluat 25 de routere Wi-Fi 7 destinate consumatorilor, a evidențiat diferențe importante între capabilitățile teoretice și cele întâlnite în practică.
Dintre cele 25 de modele analizate, 22 acceptau modul alternativ EMLSR, însă niciunul nu oferea funcțiile avansate de utilizare simultană a mai multor radiouri necesare pentru transmiterea concomitentă prin mai multe benzi, potrivit rezultatelor publicate de RTINGS. Asta înseamnă că simpla prezență a etichetei Wi-Fi 7 nu garantează accesul la toate avantajele pe care MLO le-ar putea oferi.
Routerul nu este singura componentă care contează. Laptopul, telefonul sau alt dispozitiv conectat trebuie să fie compatibil cu funcțiile respective, iar rezultatul depinde de combinația dintre cele două echipamente și de condițiile radio din locuință.
În plus, performanța poate varia în funcție de interferențe, de distanța față de router și de modul în care este configurată rețeaua. Prin urmare, înainte de achiziția unui router Wi-Fi 7, merită verificat ce funcții MLO acceptă modelul respectiv, nu doar viteza maximă înscrisă în specificații.