Weekend cu decibeli, jocuri și povești: ce faci în București între 26 și 28 iunie

Este unul dintre acele weekenduri în care merită să nu alegi din reflex doar aceeași zonă de oraș. Arenele Romane, Ateneul Român, Palatul Suțu, Piața Amzei, Pădurea Băneasa și Parcul Carol intră în același traseu de trei zile, cu evenimente pentru gusturi și vârste diferite. De la fanele și fanii Three Days Grace sau Breaking Benjamin până la familiile care caută teatru pentru copii, opțiunile sunt mai multe decât par la prima vedere.

Vineri, 26 iunie: un început de weekend între rock, istorie și povești

Vineri seara este rezervată unuia dintre cele mai așteptate concerte rock ale începutului de vară. Three Days Grace urcă pe scena Arenelor Romane, într-un show care îi aduce alături pe Lacuna Coil și Black Gold. Pentru publicul care a crescut cu piese precum „I Hate Everything About You”, „Animal I Have Become” sau „Pain”, concertul este o ocazie bună de a revedea una dintre formațiile definitorii ale rockului alternativ din ultimele două decenii.

Evenimentul începe încă din a doua parte a după-amiezii, iar programul include recitaluri de deschidere înainte ca Three Days Grace să ajungă pe scenă. Este o alegere potrivită pentru adolescenți mai mari și adulți, mai ales pentru cei care preferă concertele în aer liber și energia unui public care știe refrenele pe de rost. Verifică ora exactă de acces înainte să pleci, fiindcă programul de scenă poate avea mici ajustări în apropierea evenimentului.

Pentru familiile care caută o variantă mai calmă, Teatrul Ion Creangă programează vineri, de la ora 18:00, spectacolul „Peter Pan”, recomandat copiilor de peste 4 ani. Este genul de ieșire care poate transforma o după-amiază obișnuită într-o aventură cu personaje cunoscute, decoruri de poveste și suficientă energie încât să îi țină atenți și pe cei mici.

Tot vineri se deschide la Palatul Suțu expoziția „Societatea de Salvare din București – O misiune pentru viață. 120 de ani de la înființare”. Este o alegere bună pentru cei care vor să afle mai multe despre istoria orașului și despre apariția serviciilor de urgență în Capitală, într-un weekend în care Bucureștiul poate fi descoperit și dincolo de concerte sau terase.

Sâmbătă, 27 iunie: de la Breaking Benjamin la muzica lui John Williams

Sâmbătă vine cu o premieră importantă pentru fanii rockului alternativ: Breaking Benjamin cântă pentru prima dată în România, la Arenele Romane. Trupa americană, cunoscută pentru piese precum „The Diary of Jane”, „Breath”, „So Cold” sau „I Will Not Bow”, are un public fidel și în România, iar concertul promite să fie unul dintre momentele grele ale weekendului.

Black Sonic Pearls deschide seara, iar accesul este programat înainte de începerea concertului principal. Este o variantă bună pentru cei care vor un show mai apăsat, cu chitare puternice, refrene dramatice și o atmosferă mai intensă decât la un concert pop de vară. Cum Three Days Grace cântă cu o seară înainte, weekendul poate deveni un mini-maraton pentru publicul rock.