Weekend cu decibeli, jocuri și povești: ce faci în București între 26 și 28 iunie
Ultimul weekend complet din iunie vine cu un program care face Bucureștiul greu de părăsit, indiferent dacă vrei să ieși cu copilul la teatru, să asculți muzică live, să descoperi o expoziție nouă sau să petreci multe ore într-un festival. Între 26 și 28 iunie, Capitala are concerte rock importante, seri cu muzică de film, experiențe de gaming, activități pentru cei mici și câteva idei mai liniștite pentru cei care preferă o plimbare culturală.
Este unul dintre acele weekenduri în care merită să nu alegi din reflex doar aceeași zonă de oraș. Arenele Romane, Ateneul Român, Palatul Suțu, Piața Amzei, Pădurea Băneasa și Parcul Carol intră în același traseu de trei zile, cu evenimente pentru gusturi și vârste diferite. De la fanele și fanii Three Days Grace sau Breaking Benjamin până la familiile care caută teatru pentru copii, opțiunile sunt mai multe decât par la prima vedere.
Vineri, 26 iunie: un început de weekend între rock, istorie și povești
Vineri seara este rezervată unuia dintre cele mai așteptate concerte rock ale începutului de vară. Three Days Grace urcă pe scena Arenelor Romane, într-un show care îi aduce alături pe Lacuna Coil și Black Gold. Pentru publicul care a crescut cu piese precum „I Hate Everything About You”, „Animal I Have Become” sau „Pain”, concertul este o ocazie bună de a revedea una dintre formațiile definitorii ale rockului alternativ din ultimele două decenii.
Evenimentul începe încă din a doua parte a după-amiezii, iar programul include recitaluri de deschidere înainte ca Three Days Grace să ajungă pe scenă. Este o alegere potrivită pentru adolescenți mai mari și adulți, mai ales pentru cei care preferă concertele în aer liber și energia unui public care știe refrenele pe de rost. Verifică ora exactă de acces înainte să pleci, fiindcă programul de scenă poate avea mici ajustări în apropierea evenimentului.
Pentru familiile care caută o variantă mai calmă, Teatrul Ion Creangă programează vineri, de la ora 18:00, spectacolul „Peter Pan”, recomandat copiilor de peste 4 ani. Este genul de ieșire care poate transforma o după-amiază obișnuită într-o aventură cu personaje cunoscute, decoruri de poveste și suficientă energie încât să îi țină atenți și pe cei mici.
Tot vineri se deschide la Palatul Suțu expoziția „Societatea de Salvare din București – O misiune pentru viață. 120 de ani de la înființare”. Este o alegere bună pentru cei care vor să afle mai multe despre istoria orașului și despre apariția serviciilor de urgență în Capitală, într-un weekend în care Bucureștiul poate fi descoperit și dincolo de concerte sau terase.
Sâmbătă, 27 iunie: de la Breaking Benjamin la muzica lui John Williams
Sâmbătă vine cu o premieră importantă pentru fanii rockului alternativ: Breaking Benjamin cântă pentru prima dată în România, la Arenele Romane. Trupa americană, cunoscută pentru piese precum „The Diary of Jane”, „Breath”, „So Cold” sau „I Will Not Bow”, are un public fidel și în România, iar concertul promite să fie unul dintre momentele grele ale weekendului.
Black Sonic Pearls deschide seara, iar accesul este programat înainte de începerea concertului principal. Este o variantă bună pentru cei care vor un show mai apăsat, cu chitare puternice, refrene dramatice și o atmosferă mai intensă decât la un concert pop de vară. Cum Three Days Grace cântă cu o seară înainte, weekendul poate deveni un mini-maraton pentru publicul rock.
La polul opus, Athenaeum Summer Festival propune, sâmbătă și duminică seara, un concert dedicat muzicii lui John Williams. Orchestra Filarmonicii George Enescu va interpreta teme celebre din filme precum „Star Wars”, „Harry Potter”, „Jurassic Park”, „Superman”, „E.T.” sau „Schindler’s List”. Este una dintre cele mai bune opțiuni pentru familii, cinefili și persoane care vor o seară elegantă, dar accesibilă chiar și celor care nu ascultă de obicei muzică simfonică.
Tot sâmbătă, Teatrul Țăndărică are în program spectacolul „Prințesa și broscoiul”, de la ora 11:00, recomandat copiilor de peste 5 ani. Pentru cei care vor să înceapă ziua altfel, spectacolul poate fi urmat de o plimbare prin centrul orașului sau de o oprire la Târgul Cireșelor și al Căpșunelor din Piața Matache, deschis în acel weekend.
NOSTALGIA Festival continuă în Pădurea Băneasa, cu muzică retro, decoruri inspirate de anii ’90 și 2000, zone foto și experiențe interactive. Festivalul se adresează în special adulților și tinerilor, însă accesul minorilor este permis în anumite condiții, iar copiii sub 12 ani au acces gratuit dacă sunt însoțiți de adulți. Este o opțiune pentru cei care caută mai degrabă o experiență completă decât un concert centrat pe un singur artist.
Duminică, 28 iunie: program de familie, gaming și plimbări cu poveste
Duminică poate începe cu o ieșire pentru cei mici la Teatrul Ion Creangă. De la ora 11:00, spectacolul „Distracție cu gheață carbonică” este recomandat copiilor de peste 4 ani și transformă scena într-o experiență cu elemente educative și spectaculoase. Mai târziu, „Punguța cu doi bani”, recomandată copiilor între 3 și 6 ani, oferă o alternativă clasică pentru familiile care preferă poveștile românești.
Pentru adolescenți și pasionații de jocuri video, RESPAWN are loc pe 27 și 28 iunie la Halo Events Center. Evenimentul este construit în jurul comunităților de gaming și esports, cu competiții, creatori de conținut și momente dedicate jocurilor competitive. Este o alegere interesantă pentru cei care urmăresc Counter-Strike 2, League of Legends, FIFA sau scena de streaming din România.
Cei care preferă o dimineață mai liniștită pot alege turul ghidat din Parcul Carol, programat duminică de la ora 10:30. Parcul are o istorie care merge dincolo de rolul său de spațiu verde, iar o plimbare ghidată poate fi o ocazie bună să descoperi povești despre Dealul Filaret, monumentele din zonă și transformările prin care a trecut Bucureștiul.
Weekendul se poate încheia fie la Ateneul Român, cu a doua seară dedicată muzicii lui John Williams, fie la NOSTALGIA Festival, pentru ultima zi de muzică și nostalgie în Pădurea Băneasa. Indiferent ce alegi, 26-28 iunie este unul dintre weekendurile în care Bucureștiul are suficiente opțiuni încât să nu rămâi fără planuri, fie că vrei decibeli, povești pentru copii, muzică de film sau o ieșire mai relaxată prin oraș.