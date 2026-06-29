Weekend cu orașul aprins: ce faci în București între 3 și 5 iulie, de la concerte, la teatru sub cerul liber

Vineri, 3 iulie, pentru muzică live și premiere de teatru

Seara de vineri are una dintre cele mai bune variante pentru fanii muzicii alternative. Trupa om la lună cântă la Arenele Romane, în cadrul concertului „Noi, voi, noi toți – noi suntem om la lună”, prezentat drept cel mai important eveniment din parcursul formației. Este genul de concert potrivit pentru cei care vor o seară cu piese cântate în cor, atmosferă de festival și multă emoție, fără să iasă din București.

Pentru o alternativă complet diferită, la Teatrul Național București, Sala „Ion Caramitru”, se joacă „Ziua mea norocoasă”, comedia semnată de Patrick Haudecoeur și Gérald Sibleyras. În distribuție apar Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Marius Manole, Șerban Pavlu și Maria Obretin, iar regia este semnată de Toma Dănilă. Povestea pornește de la un joc aparent banal al destinului și explorează, într-o cheie comică, întrebarea pe care aproape toată lumea și-o pune măcar o dată: cum ar fi arătat viața dacă ai fi luat o altă decizie într-un moment-cheie?

Tot vineri, Muzeul Național al Literaturii Române are un program dens. La ora 18:00 are loc vernisajul expoziției „Mircia Dumitrescu | Autoportret 85”, iar seara continuă cu FIASCO, o serie de artă video și evenimente live care aduc împreună filme și instalații semnate de artiști precum Radu Jude, Alessandra Ferrini sau Maryam Tafakory. Pentru cei care preferă o petrecere fără prea multe pretenții culturale, Tzancă Uraganu urcă pe scena Berăria H.

Sâmbătă, 4 iulie, pentru teatru, jazz și atmosferă de festival

Sâmbătă este ziua ideală pentru o seară de teatru clasic, mai ales că TNB găzduiește „Gaițele” de Alexandru Kirițescu. Spectacolul începe la ora 20:00, la Sala „Ion Caramitru”, și are o distribuție care atrage imediat atenția: Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Virginia Rogin, Adriana Trandafir, Diana Cavallioti și Tudor Istodor. Regia îi aparține lui Gelu Colceag, iar montarea păstrează umorul acid al textului despre familie, aparențe și micile răutăți care cresc până devin spectacol.

Pentru o atmosferă mai elegantă, EUROPAfest continuă la Sala Luceafărul cu „Jazz at the Theatre”, programat tot de la ora 20:00. Festivalul ajuns la ediția cu numărul 33 aduce în București muzicieni din mai multe țări și propune seri care trec prin jazz, blues, pop și muzică clasică. Este o alegere bună pentru o ieșire mai liniștită, mai ales dacă vrei să lași în urmă agitația teraselor obișnuite din centrul Capitalei.

În același timp, Festivalul de Artă „Teatru sub Lună” continuă pe terasa The PUB Universității. Evenimentul se desfășoară între 1 și 5 iulie și combină spectacole independente, concerte, poezie, expoziții și discuții în aer liber. Nu are aerul rigid al unei seri clasice de teatru, așa că poate fi alegerea potrivită pentru cine vrea să descopere artiști independenți și să rămână în centrul orașului până târziu.

Duminică, 5 iulie, pentru Calea Victoriei și o seară cu Caragiale

Duminica poate începe lent, cu o plimbare pe Calea Victoriei, care rămâne pietonală între orele 10:00 și 22:00, în cadrul proiectului „Străzi deschise”. La ora 11:00, Muzeul Național al Literaturii Române organizează, la Casa Mavrocordat de pe Calea Victoriei 110, atelierul „Povestea unei străzi și a unei case”. Este o opțiune bună inclusiv pentru familii, mai ales dacă vrei să transformi plimbarea prin centru într-o activitate care spune mai multe despre istoria uneia dintre cele mai cunoscute artere ale orașului.