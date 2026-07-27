Waze știe când trebuie să ieși pe ușă: setarea care te scapă de întârzieri și trafic
Waze poate calcula momentul potrivit în care trebuie să pleci pentru a ajunge la destinație la ora stabilită. Funcția analizează durata traseului, poziția telefonului și condițiile de trafic. Potrivit ghidului oficial Waze, aplicația poate trimite notificarea înainte ca aglomerația să îți dea planurile peste cap.
Nu trebuie să verifici manual traseul din zece în zece minute. Introduci destinația, ziua și ora la care vrei să ajungi. Waze urmărește apoi situația din trafic și îți spune când trebuie să pornești.
Funcția este utilă pentru întâlniri, programări medicale, zboruri sau drumurile zilnice spre serviciu. Totuși, notificările trebuie activate atât în aplicație, cât și în setările telefonului.
Activează notificarea „Este timpul să pleci”
Deschide Waze și apasă pictograma meniului. Intră în secțiunea „Planifică o călătorie”. Apasă apoi pictograma pentru setări și caută opțiunea „Notificare privind ora de plecare” sau „Time to leave reminder”.
Waze îți oferă două variante principale. Prima trimite o avertizare timpurie cu aproximativ o oră și jumătate înainte de momentul recomandat. Primești apoi încă o notificare cu zece minute înainte să pleci.
A doua variantă trimite doar notificarea finală. Aceasta apare cu zece minute înainte de ora calculată pentru plecare. Prima opțiune este mai potrivită când trebuie să te pregătești, să cauți loc de parcare sau să cobori bagaje.
Verifică și notificările telefonului. Pe Android, intră în Setări, Aplicații, Waze și Notificări. Activează afișarea lor. Pe iPhone, intră în Setări, Notificări și selectează Waze.
Funcția completează celelalte setări Waze care te ajută să pregătești o călătorie. Aplicația nu mai este folosită doar după ce ai pornit motorul. Poate deveni un instrument de planificare înainte să ieși din casă.
Introdu ora sosirii, nu ora plecării
Pentru a programa un drum, deschide Waze și intră la „Planifică o călătorie”. Apasă butonul pentru adăugarea unui traseu. Introdu destinația și selectează ziua călătoriei.
Alege ora la care trebuie să ajungi. Nu introduce ora la care crezi că ar trebui să pleci. Waze va calcula singur momentul optim, pe baza traficului așteptat și a duratei estimate a traseului.
Apasă „Salvează”. Călătoria va apărea în lista drumurilor planificate. O poți verifica sau șterge ulterior din același meniu. Poți programa traseul și după ce cauți o destinație. Selectează „Pleacă mai târziu”, apoi stabilește ora sosirii.
Permite aplicației să îți folosească locația în permanență. Pe Android, selectează „Permite tot timpul”. Pe iPhone, activează opțiunea „Întotdeauna”, dacă este disponibilă. Waze trebuie să știe unde te afli când calculează ora plecării.
Estimarea se poate modifica dacă ești în alt loc decât cel anticipat. Un traseu pornit de la birou va avea altă durată decât unul pornit de acasă. Totodată, traficul în timp real poate schimba recomandarea chiar înaintea călătoriei.
Conectează calendarul și lasă Waze să facă planul
Waze se poate conecta și la calendarul telefonului. Intră în „Planifică o călătorie” și apasă „Conectează calendarul”. Permite accesul atunci când apare solicitarea pe ecran.
Aplicația va identifica evenimentele care conțin o adresă. Pentru ca funcția să lucreze corect, locația trebuie să includă strada, numărul și orașul. O denumire vagă, precum „restaurant” sau „sediu”, poate să nu fie recunoscută.
Dacă lângă eveniment apare opțiunea „Setează adresa”, înseamnă că locația nu a fost introdusă corect. Apasă pe ea și selectează destinația exactă. În caz contrar, Waze nu va trimite notificarea.
Pe iPhone, aplicația folosește calendarul implicit al dispozitivului. Dacă utilizezi o aplicație terță, sincronizeaz-o cu acel calendar. Poți selecta și calendarele pe care vrei să le afișezi în Waze.
Notificarea pentru ora de plecare nu este configurată direct prin Android Auto, Android Automotive sau CarPlay. Fă setările pe telefon. Alerta va apărea înainte de călătorie, nu în momentul în care ești deja conectat la sistemul mașinii.
Funcția este utilă mai ales pentru naveta zilnică. Totuși, lasă câteva minute suplimentare pentru parcare, mersul până la clădire sau întârzieri care nu apar pe hartă. Waze poate calcula drumul. Nu poate anticipa fiecare lift blocat sau loc de parcare ocupat.