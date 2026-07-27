Waze știe când trebuie să ieși pe ușă: setarea care te scapă de întârzieri și trafic

Funcția este utilă pentru întâlniri, programări medicale, zboruri sau drumurile zilnice spre serviciu. Totuși, notificările trebuie activate atât în aplicație, cât și în setările telefonului.

Activează notificarea „Este timpul să pleci”

Deschide Waze și apasă pictograma meniului. Intră în secțiunea „Planifică o călătorie”. Apasă apoi pictograma pentru setări și caută opțiunea „Notificare privind ora de plecare” sau „Time to leave reminder”.

Waze îți oferă două variante principale. Prima trimite o avertizare timpurie cu aproximativ o oră și jumătate înainte de momentul recomandat. Primești apoi încă o notificare cu zece minute înainte să pleci.

A doua variantă trimite doar notificarea finală. Aceasta apare cu zece minute înainte de ora calculată pentru plecare. Prima opțiune este mai potrivită când trebuie să te pregătești, să cauți loc de parcare sau să cobori bagaje.

Verifică și notificările telefonului. Pe Android, intră în Setări, Aplicații, Waze și Notificări. Activează afișarea lor. Pe iPhone, intră în Setări, Notificări și selectează Waze.

Funcția completează celelalte setări Waze care te ajută să pregătești o călătorie. Aplicația nu mai este folosită doar după ce ai pornit motorul. Poate deveni un instrument de planificare înainte să ieși din casă.

Introdu ora sosirii, nu ora plecării

Pentru a programa un drum, deschide Waze și intră la „Planifică o călătorie”. Apasă butonul pentru adăugarea unui traseu. Introdu destinația și selectează ziua călătoriei.